Подробности о вакцине от НИЦ Гамалеи и института Пастера

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут», — объяснил эксперт.
Ранее эксперты озвучивали мнение о том, что коронавирус будет с каждым годом мутировать. В этой связи вакцину против него тоже нужно будет обновлять. Комментируя это мнение, Гинцбург отметил, что о необходимости обновления вакцины можно будет говорить через
По его словам, эволюция коронавируса может пойти разными путями. Возможно, он будет развиваться подобно вирусу гриппа, в случае с которым антигенный состав вакцины приходится менять раз в
Может быть, случится как с
РНК-содержащимвирусом — вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина. Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом.
Ранее Минобороны отчиталось о безопасности вакцины, которую ведомство испытывало совместно с НИЦ имени Гамалеи. О завершении клинических испытаний этого препарата сообщалось 1 августа.
Массовая вакцинация возможна только при уверенности в безопасности российских препаратов. Об этом заявил директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.
«Какая бы сложная ситуация ни была, препарат никогда не допустят до широкого применения, если не будет уверенности в его безопасности, — цитирует Тотоляна “Интерфакс”. — Ведь вакцина — это препарат массового применения. Ее сфера применения потенциально — весь Земной шар».
Эксперт напомнил, что любая вакцина проходит несколько этапов апробации. Он добавил, что всякая прививка может дать некий процент «нежелательных явлений», в том числе повышение температуры. Но это нельзя считать осложнениями, подчеркнул он.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что массовое производство вакцины, разработанной в научном центре имени Гамалеи, может стартовать уже в октябре. Также он заявил, что прививки против коронавируса будут делать бесплатно.