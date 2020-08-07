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15:33 (мск), источник: Вести.Ru

Подробности о вакцине от НИЦ Гамалеи и института Пастера

От вакцины против коронавируса нельзя будет заразиться COVID-19, заверил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. По его словам, единственное, что может произойти с человеком после вакцинации, — это повышение температуры.

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Источник: РИА "Новости"

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного. Эти частицы размножаться не могут», — объяснил эксперт.

По словам Гинцбурга, единственное, что может произойти с человеком после вакцинации, — это повышение температуры. Клинические испытания показали, что иногда она повышается до 37−38 градусов.

Ранее эксперты озвучивали мнение о том, что коронавирус будет с каждым годом мутировать. В этой связи вакцину против него тоже нужно будет обновлять. Комментируя это мнение, Гинцбург отметил, что о необходимости обновления вакцины можно будет говорить через полтора-два года.

По его словам, эволюция коронавируса может пойти разными путями. Возможно, он будет развиваться подобно вирусу гриппа, в случае с которым антигенный состав вакцины приходится менять раз в два-три года.

Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом — вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина. Хотелось бы, чтобы эволюция пошла таким образом.
Александр Гинцбург
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ

Ранее Минобороны отчиталось о безопасности вакцины, которую ведомство испытывало совместно с НИЦ имени Гамалеи. О завершении клинических испытаний этого препарата сообщалось 1 августа.

Массовая вакцинация возможна только при уверенности в безопасности российских препаратов. Об этом заявил директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

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«Какая бы сложная ситуация ни была, препарат никогда не допустят до широкого применения, если не будет уверенности в его безопасности, — цитирует Тотоляна “Интерфакс”. — Ведь вакцина — это препарат массового применения. Ее сфера применения потенциально — весь Земной шар».

Эксперт напомнил, что любая вакцина проходит несколько этапов апробации. Он добавил, что всякая прививка может дать некий процент «нежелательных явлений», в том числе повышение температуры. Но это нельзя считать осложнениями, подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что массовое производство вакцины, разработанной в научном центре имени Гамалеи, может стартовать уже в октябре. Также он заявил, что прививки против коронавируса будут делать бесплатно.

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