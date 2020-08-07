15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Швеции открылся музыкальный магазин для мышей
Необычное городское искусство.
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Необычное городское искусство.
В шведском городе Лунд появился музыкальный магазин для мышей.
Крошечное заведение посреди обычной городской улицы создала группа анонимных художников Anonymouse (каламбур из слов «аноним» и «мышь», который можно перевести как «Анонимыши»). На витринах магазина Ricotta Records можно рассмотреть афиши и пластинки мышиного Дэвида Боуи, Джонни Кешью (пародия на Джонни Кэша) и других музыкантов и групп.
Это не первое заведение для мышей в Швеции. В рамках своего
Анна Лысенко