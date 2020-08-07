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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швеции открылся музыкальный магазин для мышей

Необычное городское искусство.

В шведском городе Лунд появился музыкальный магазин для мышей.

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Крошечное заведение посреди обычной городской улицы создала группа анонимных художников Anonymouse (каламбур из слов «аноним» и «мышь», который можно перевести как «Анонимыши»). На витринах магазина Ricotta Records можно рассмотреть афиши и пластинки мышиного Дэвида Боуи, Джонни Кешью (пародия на Джонни Кэша) и других музыкантов и групп.

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Это не первое заведение для мышей в Швеции. В рамках своего арт-проекта «Анонимыши» уже открыли мышиный барбершоп, аптеку, кондитерскую, бар, библиотеку, ювелирный магазин и даже колесо обозрения.

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Анна Лысенко

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