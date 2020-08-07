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16:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Америка, Россия и Украина не поддержат Александра Лукашенко музыкально

Анонс и практически мгновенная отмена серии концертов артистов эстрады накануне выборов белорусского президента могут стать продолжением череды скандалов, которые сопровождают предвыборную кампанию в стране.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Всего за несколько дней до выборов в Беларуси в соцсетях появились сканы афиш выступлений известных поп-артистов в разных городах страны. Речь шла о серии бесплатных концертов «За Беларусь», о которой 5 августа объявило белорусское Министерство культуры.

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Предполагалось, что в городе Гродно выступят Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Руслан Алехно и Элина Чага; в Бресте ждали украинского эстрадного артиста Олега Винника, вместе с ним должны были петь Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Оксана Ковалевская из группы «Краски»; в Бобруйск собиралась Тина Кароль; Витебск должны были осчастливить Григорий Лепс, Александр Панайотов и группа «Фабрика». Группа Boney M взяла на себя сразу два города: в Могилеве к ней прицепом шли «Кар-Мэн», «Сябры» и «Дискотека Авария», а в Гомеле состав усилили звездой 1990-х по имени Haddaway (помните песню «What Is Love?»). Наконец, в столице Белоруссии ожидалось выступление американских рэперов Tyga и SAINt JHN.

Пользователи интернета наперебой иронизировали на тему странного подбора артистов. Сбитые летчики должны были работать в Белоруссии вместе с актуальными поп-артистами и даже реальными «чарт-топерами» — песня SAINt JHN «Roses» в ремиксе казахского диджея Иманбека на протяжении 19 недель находится в верхней десятке чарта Billboard. И ни у кого не было сомнений в том, что весь этот пестрый концертный марафон затеян в поддержку нынешнего президента страны.

Анонсы концертов вызвали немедленную реакцию пользователей соцсетей, в первую очередь белорусских. Артистов завалили комментариями с просьбами не поддерживать режим Александра Лукашенко.

Например, Стасу Пьехе белорусские поклонники писали: «Мы не хотим, чтобы за наши деньги устраивали шоу. Есть вещи дороже денег, Стас. Если у вас есть совесть, то мы будем рады видеть вас в любой другой день в Беларуси, но не 8 августа».

Сообщение сопровождалось хештегом #некормидиктатора.

Утром 7 августа одна за другой посыпались новости об отмене предвыборных шоу.

Сообщение в соцсетях Леонида Агутина не оставляло сомнений в том, что его отказ от выступления связан с политической обстановкой в Беларуси: «По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства, несомненно, взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!».

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Сергей Лемох («Кар-Мэн») написал (орфография и пунктуация подлинника): «Всем добра! В связи с ситуацией, которая сложилась в г. Минске вокруг концертов 8 августа, мы ПЕРЕНОСИМ НАШИ выступления на более поздние сроки и по прежнему ждём встречи с нашими фэнами и фэнихами!! Любим вас, всегда ваши КАРМЭНы!!».

Стас Пьеха ответил белорусским фанатам: «Я приеду к вам осенью, в тур. Не ранее». Отказ выступать подтвердили Юлианна Караулова, Тина Кароль и Оксана Ковалевская, а также заявленные в концерте с Tyga и SAINt JHN дуэты Rasa и Джаро & Ханза.

Что касается Григория Лепса, то днем 6 августа в интервью изданию «Подъем» он подтвердил свое выступление, сказав: «Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует». Однако в официальной группе певца в Facebook ответом пользователя «Григорий Лепс» на вопрос белорусских поклонников относительно выступления в Витебске была фраза «8 августа концерта не будет». В концертном расписании на официальном сайте Григория Лепса выступление 8 августа в Беларуси также не значится.

Если российские артисты, объявляя об отмене гастролей, нередко уходили от прямого указания причины и говорили, например, о «сложной эпидемиологической обстановке», то Tyga прямо заявил о том, что не поедет в Белоруссию по политическим причинам.

По сообщению, которое артист опубликовал в своем Instagram, его не предупредили о том, что выступление будет политически мотивированным. Он прямо указал на связь концерта с выборами и пообещал встретиться с белорусской публикой в другой раз.

В видеообращении к поклонникам SAINt JHN сообщил, что сейчас в мире есть более важные вещи, чем концерты, и пообещал приехать позже. Однако конкретную причину отмены выступления не назвал.

По информации «Ъ», SAINt JHN получил приглашение за несколько дней до события.

Букингом артиста для этого выступления предположительно занималась крупная белорусская промоутерская компания Аtоm Entertainment Group, организующая в стране выступления групп «Руки вверх!», «Кино», «Ночные снайперы», Hurts и др. Но на официальном сайте компании анонса концерта SAINt JHN нет.

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Что касается Haddaway, то он написал в своем Instagram, что выступление с ним не согласовано, ехать в Беларусь он не собирается, и добавил: «Они используют мое имя».

Сказать что-либо о выступлении Boney M сложно, так как это название используется несколькими коллективами, и непонятно, кого из них приглашали в Белоруссию.

Суммарная стоимость всех концертов серии «За Беларусь» может потянуть на несколько миллионов долларов — артистов явно набирали в последний момент, им пришлось менять свои планы, планировать перелеты в условиях сложной транспортной обстановки. Официальная информация об организаторе события в открытых источниках отсутствует. На сайте goszakupki.by данные о закупке, похожей на эту серию мероприятий, «Ъ» найти не удалось. Известно, что часть выступлений под девизом «За Беларусь» была заявлена в рамках других концертных марафонов, запланированных ранее.

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Борис Барабанов

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