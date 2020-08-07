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18:02 (мск), источник: Известия

Ученый рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
19:07 (мск)Как работает вакцина против коронавируса. Эксклюзивное интервью с директором НИЦ им. Гамалеи
РоссияМир
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Выздоровело11 597 912+203 836
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4.08
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать.

«У него не должно быть температуры», — сказал Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Новость
Подробности о вакцине от НИЦ Гамалеи и института Пастера

Кроме того, отказаться от вакцинации следует аллергикам и тем пациентам, которые знают, что такие прививки вызывают у них осложнения — об этом нужно обязательно сообщить врачам.

При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний даже для пожилых людей нет.

Ранее, 2 августа, сообщалось о первой вакцинации от COVID-19 — она была проведена в Казахстане. Прививку получил директор Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов. Вакцина COVAX-19 разработана в Австралии и проходит первую фазу клинических испытаний.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в тот же день заявил, что в России массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа. Прививку начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. Вакцинация для граждан России будет бесплатной.

Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре
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3 августа© Ньюстюб
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