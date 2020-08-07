Ученый рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

По его словам, в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать.
«У него не должно быть температуры», — сказал Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Кроме того, отказаться от вакцинации следует аллергикам и тем пациентам, которые знают, что такие прививки вызывают у них осложнения — об этом нужно обязательно сообщить врачам.
При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний даже для пожилых людей нет.
Ранее, 2 августа, сообщалось о первой вакцинации от COVID-19 — она была проведена в Казахстане. Прививку получил директор Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов. Вакцина COVAX-19 разработана в Австралии и проходит первую фазу клинических испытаний.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в тот же день заявил, что в России массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции планируется начать в октябре, а вакцина от гриппа начнет поставляться в регионы с 10 августа. Прививку начнут делать в первую очередь людям, которые состоят в группе риска, — медицинским работникам и учителям. Вакцинация для граждан России будет бесплатной.