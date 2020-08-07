Как работает вакцина против коронавируса. Эксклюзивное интервью с директором НИЦ им. Гамалеи

— Для вакцины от коронавируса в основе была использована вакцина от Эболы. Почему от Эболы, как нам помог африканский вирус?
— Если это просто так объяснить, то состав… Например, вот моя ладонь, если она в развернутом состоянии и в сжатом состоянии — состав один и тот же, но значение и форма совершенно различные. То же самое и с белками бывает. Тот антиген, то есть белок вируса Эболы, на который вырабатываются антитела, конформационный белок, вот для того, чтобы на него выработались те антитела в нашем организме, которые будут нейтрализовать вирус Эбола, необходимо, чтобы этот белок находился в определенном конформационном состоянии.
Этого можно добиться за счет того, чтобы этот белок синтезировался внутри наших клеток. Это с одной стороны. С другой стороны, когда он синтезируется, он должен внутри клеток попасть в то место, в котором он сможет собраться в нужную конформацию. Поэтому в аденовирус была вставлена ДНК-копия, соответственно, определенного вируса Эболы, на который вырабатывается иммунный ответ. В отличие от нуклеиновой кислоты РНК и ДНК, которые тоже проникают в наши клетки, когда они покрыты оболочкой вируса, который исходно в процессе эволюции научился проникать в наши клетки, то эффективность доставки нуклеиновой кислоты возрастает в тысячи, в десятки тысяч раз.
В результате проникновения этой псевдоаденовирусной частицы в наши клетки она «раздевается» как любо аденовирус, освобождается ДНК, на ДНК синтезируется РНК, на РНК синтезируется белок, нужный нам, который потом мигрирует в клеточную нашу мембрану, там собирается в нужную структуру и в таком нужном конформационном состоянии представляется нашей иммунной системой.
— Вы знаете, когда проходят какие-то опросники в соцсетях или в других источниках по поводу того, готов ли народ к вакцинации, основное опасение, что вакцина может, наоборот, стимулировать заболевание. Насколько это обосновано? Могут ли от вакцины люди заразиться коронавирусом?
— Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, — частицы, сделанные на аденовирусе, не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного.
Эти частицы размножаться не могут. Поэтому опасаться, что они могут что-то плохое сделать в нашем организме, для этого нет предпосылок. Единственное, что они могут — внести какой-то дискомфорт.
Александр Гинцбургдиректор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Это как вводишь чужеродный антиген, начинает работать мощно иммунная система, и у ряда людей естественным образом повышается температура. Как показали клинические испытания, как мы знаем, до 37, иногда до 38 градусов. Эти нежелательные эффекты, как мы знаем тоже из тех клинических испытаний, которые прошли, снимаются таблеткой парацетамола.
— Как думаете, будет ли вот как с вакциной от гриппа… Каждый год мы ожидаем тот или иной штамм гриппа, вот вакцинируемся превентивно, так же и с коронавирусом будем вакцинироваться каждый год?
Хороший вопрос. Как пойдет эволюция того или другого объекта, как мы с вами знаем, знают только Господь Бог и Чарльз Дарвин. Ни с одним, ни с другим мы не сможем, к сожалению, связаться и узнать. Все остальное мы будем иметь как факт.
Александр Гинцбургдиректор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
— Возможно, пойдет так, как вы сейчас сказали, как случай с вирусом гриппа, тогда придется в 2−3 года, не дай бог, каждый год менять антигенный состав вакцины. Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом, вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина. На протяжении всей истории человечества люди живут с вирусом кори, он никогда не менялся, по всей видимости. И там, естественно, будет вакцина одна и та же. Хотелось бы, чтобы эволюция шла таким образом. Но, к сожалению, она будет действовать по своим законам, которые нам не известны, и мы только увидим результат того, что произойдет. Я думаю, что это мы увидим в течение ближайших полутора-двух лет.