17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
53-летний блогер из Нидерландов выглядит на 25 лет
Своим секретом он называет ЗОЖ и хорошие гены.
Выглядеть в зрелом возрасте как в молодости мечтают многие, и у некоторых это действительно получается. Например, блогеру, писателю и личному тренеру из Нидерландов по имени Эдсон Брандао уже 53 года, но при этом на вид ему сложно дать больше 25 лет.
Своего реального возраста Брандао не скрывает и очень гордится, когда незнакомые люди приходят в ступор, узнав эту информацию, пишет MediaDrumWorld.
По словам Эдсона, который активно ведет блог в Instagram, сейчас он чувствует себя намного здоровее, активнее и комфортнее, чем когда ему было 20. Он уверяет, что никогда в жизни не делал пластических операций, а своей внешностью обязан хорошим генам, позитивному настрою и здоровому образу жизни.
Мужчина уже давно отказался от сахара, обработанных и жаренных продуктов. Он ежедневно тренируется в тренажерном зале и выпивает по два литра минеральной воды.
Екатерина Гура