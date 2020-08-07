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17:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коту Палмерстону так понравилось на карантине в деревне, что он решил не возвращаться в Форин-офис

Кот Палмерстон, занимавший пост главного мышелова МИД Британии последние четыре года, решил уйти на заслуженный отдых и окончательно перебраться в сельскую местность, где он провел последние несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.

Источник: EPA

В официальном аккаунте Палмерстона в «Твиттере» было размещено его прошение об отставке на имя замминистра иностранных дел Великобритании Саймона Макдональда.

«Спустя четыре года после начала работы в министерстве иностранных дел в качестве главного мышелова, кажется, пришло время выйти на пенсию, чтобы я мог отдыхать вдали от всеобщего внимания», — говорится в документе.

На время карантина, введенного в конце марта, кота перевезли из центра Лондона в загородный дом сотрудника министерства — там он теперь и останется.

«Мне очень нравится взбираться на деревья и гулять по полям вокруг моего нового дома в деревне. Семья в моем новом доме хорошо обо мне заботится. Конечно, мне нравится суматоха и шум офиса… Но с возрастом необходимо отойти от дипломатических дел и подумать о себе», — говорится в прошении.

Источник: PA Media

Замглавы Форин-офиса Саймон Макдональд написал в «Твиттере», что все сотрудники министерства будут скучать по Палмерстону.

«Палмерстон приехал из приюта в Баттерси, начал ловить мышей и стал феноменом в соцсетях. У него 105 тысяч подписчиков в “Твиттере”. В конце августа, спустя 4,5 года, он выходит на пенсию. Ему так понравилось за городом во время карантина, что он решил там остаться».

Источник: Getty Images

Палмерстон был взят из приюта для собак и кошек в лондонском районе Баттерси и назван в честь бывшего министра иностранных дел Британии и премьер-министра Генри Палмерстона.

Еще один бывший обитатель этого приюта — кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. Сообщалось, что у него и Палмерстона сложились не самые простые отношения, и они регулярно дрались.

Источник: Getty Images

Вскоре после переезда в здание МИД Палмерстону даже удалось ненадолго пробраться на законную территорию Ларри — в резиденцию премьера. Он воспользовался тем, что дверь туда была открыта, но вскоре был выведен оттуда полицейскими.

Источник: FCO

Традиция заводить котов в официальных резиденциях в Британии зародилась в XV веке. Они имеют официальный статус мышеловов и получают жалование в размере 100 фунтов в год.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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