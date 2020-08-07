Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 августаОткрытие "Медного всадника", начало первой русской кругосветной экспедиции и другие памятные события, которые произошли в разные годы
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
17:53 (мск), источник: Это Кавказ

Доходы Кадырова увеличились почти на 140 млн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам 2019 года заработал 147,99 миллиона рублей, что почти на 140 миллионов рублей больше, чем в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Согласно декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона, Кадыров, как и в 2018 году, владеет жилым домом площадью 2 344 квадратных метра и участком площадью 3 668 квадратных метров.

Как указано в документе, в собственности главы Чечни есть новый участок площадью 2 8361 квадратный метр.

Также у политика, его жены и 12 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров.

Личного транспорта у Кадырова по-прежнему нет, сообщает ТАСС.

Супруга главы Чечни в 2019 году заработала 2,4 миллиона рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метра.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Рядовая свадьба здесь стоит миллион рублей, а обслуживают ее полсотни человек
Говорить об этой проблеме на Кавказе сложно. Тема считается неприличной, запретной
Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян
В Норильске произошел новый разлив топлива
Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже COVID-19
Артисты из России, США и Украины отменили концерты в Белоруссии
На границе США и Мексики обнаружили «элитный» тоннель
Американец выиграл миллион в лотерею благодаря спущенному колесу
Таинственный предок: в геноме человека найдена чужая ДНК
Здоровье
Что такое ипохондрия и как от нее избавиться? Лечение ипохондрии остается серьезной проблемой для врачей, ведь мнимый недуг может спровоцировать настоящие заболевания.
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения июля Лидер очевиден
Горячие темы на Авто
К выборам в Белоруссии 151
Выживание в деревне......... 134
Материальное 110
Что ж все-таки лучше? 103
Кино
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас Семью Васнецовых из популярного в 2000-х ситкома телезрители полюбили практически как собственных родственников. Рассказываем, где теперь Галина Сергеевна, Веник и другие герои, а вернее актеры, за которыми навсегда закрепились эти народно любимые образы
Новости партнеров
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
Посмотрите эти 10 фильмов и выведите английский на новый уровень
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Дети
Родители не заметили пулю в голове ребенка и отвели его к врачу Мальчик постепенно восстанавливается после операции
Новости партнеров
В Киеве прозрели: Запад целенаправленно уничтожает Украину с первог...
Что связывает Фургала с бандой, промышлявшей уничтожением людей (ви...
Зеленский и Лукашенко переговорили о передаче Украине...
Москва излишне мягко реагирует на антироссийскую выходку Лукашенко
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь