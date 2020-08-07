17:53 (мск), источник: Это Кавказ
Доходы Кадырова увеличились почти на 140 млн рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам 2019 года заработал 147,99 миллиона рублей, что почти на 140 миллионов рублей больше, чем в 2018 году.
Согласно декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы и правительства региона, Кадыров, как и в 2018 году, владеет жилым домом площадью 2 344 квадратных метра и участком площадью 3 668 квадратных метров.
Как указано в документе, в собственности главы Чечни есть новый участок площадью 2 8361 квадратный метр.
Личного транспорта у Кадырова
Супруга главы Чечни в 2019 году заработала 2,4 миллиона рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метра.