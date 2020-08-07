Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 августаОткрытие "Медного всадника", начало первой русской кругосветной экспедиции и другие памятные события, которые произошли в разные годы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
19:26 (мск), источник: РБК

Экологи оценили слова Гейтса о превосходящей пандемию COVID-19 угрозе

Представители Greenpeace и WWF прокоментировали сравнение Биллом Гейтсом пандемии с процессом изменения климата на Земле и высказали разные точки зрения — от одобрения до несогласия.

Источник: AP 2020

Говоря о том, что последствия кризиса, вызванного глобальным изменением климата, могут оказаться более тяжелыми, чем те, причиной которых была пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, основатель Microsoft Билл Гейтс не так уж неправ. Об этом заявил РБК руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков.

«Уже сейчас из-за климатического кризиса с каждым годом наблюдается увеличение опасных природных явлений, которые приводит к значительным негативным последствиям для экономики и здоровья людей, в том числе наводнениям, засухам, неурожаям, разрушению инфраструктуры, несчастным случаям, увеличению масштабов природных пожаров, волнам жары, загрязнению воздуха и связанным с этим случаям дополнительной смертности. Человечество меняет климат, а климатические катаклизмы меняют нашу реальность», — отметил Яблоков.

Читайте также
Климатическое оружие

4 августа Гейтс предупредил, что «какой бы ужасной ни была пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже». «Несмотря на то что сейчас весь мир работает над тем, чтобы остановить новый коронавирус и начать восстанавливаться после пандемии, нам также необходимо действовать сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы», — написал основатель Microsoft в своем блоге.

Представитель Greenpeace согласен с тем, что борьбе с COVID-19 и преодолению последствий пандемии сейчас уделяется огромное внимание, что дает надежду на скорое решение проблемы, а вот для предотвращения опасных последствий изменения климата человечество по-прежнему делает недостаточно.

«Концентрация парниковых газов продолжает расти с беспрецедентной скоростью, растет глобальная температура, и с каждым годом мы видим все новые температурные рекорды (последний яркий рекорд — это практически 40-градусная жара в полюсе холода северного полушария — Верхоянске. — РБК), действия стран по переходу на низкоуглеродные технологии недостаточны», — отметил Яблоков.

А между тем о минимизации негативных последствий изменения климата нужно заботиться уже сейчас и действовать так же решительно, как и в случае с COVID-19, иначе они станут более разрушительными.
Читайте также
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов

«Необходимо резко сократить выбросы парниковых газов во всех сферах деятельности, во всех секторах экономики, в том числе в энергетике и транспорте отказаться от использования ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии, перейти на экономику замкнутого цикла и предотвратить образование отходов, сократить выбросы в сельском хозяйстве. Необходимо на всех стадиях производства и потребления сократить углеродный след», — убежден Яблоков.

Заведующая лабораторией биогеоценологии имени В. Н. Сукачева, кандидат биологических наук Юлия Курбатова разделяет мнение, что изменение климата может иметь катастрофические последствия для человечества. Однако сравнивать изменение климата с пандемией COVID-19, по ее словам, не очень корректно.

Согласно прогнозам, эти процессы [изменения климата] будут увеличиваться и обостряться. Это понятно, мы это видим. Но это модельные расчеты, они имеют свои нечеткости. Будет ли увеличиваться количество негативных для человечества процессов, непонятно, точно сказать никто не может.
Юлия Курбатова
Читайте также
Мир потерял еще два ледника в Арктике

Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин считает, что, сравнивая пандемию COVID-19 и глобальное потепление, Гейтс принципиально не прав.

«Вирус явился неожиданностью для всего мира. Это как если бы вылетел из-за бугра метеорит и по нам ударил. Глобальное изменение климата — вещь просчитываемая, постепенно приближающаяся к нам, давящая на нас. Это не что-то неожиданное, совершенно понятно, откуда оно взялось. Более того, понятно, что делать, причем делать заранее. Это не метеорит, а своего рода асфальтовый каток: если долго его подпирать плечом и останавливать, мы его остановим. Если нет, он на нас наедет», — объясняет Кокорин.

По его словам, наиболее негативные последствия изменения климата придутся на вторую половину нынешнего века, а их тяжесть будет зависеть от того, по какому сценарию станут развиваться события.

«Один приведет к повышению [средней по миру] температуры примерно на 4,5 градуса, другой — примерно на 2,5 градуса. Нужно сворачивать на умеренный сценарий, чтобы было не больше 2,5 градусов. Но даже при умеренном сценарии некоторые островные государства в Тихом океане прекратят существовать. То есть для наиболее уязвимых стран даже умеренный сценарий — это плохо. Для крупных, в том числе для России, он приемлемый. Европейские страны решили, что им это не подходит, они сейчас провозглашают “зеленый курс”. Скорее всего, осознание [его необходимости] придет и в Россию, несколько позже мы тоже свернем на этот курс», — надеется Кокорин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лукашенко пригрозил России пожаром «до Владивостока»
Ученые нашли связь между одиночеством и ожирением у женщин
Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки
В Норильске произошел новый разлив топлива
Ученые нашли янтарь с битвой «адского муравья» и его жертвы
«Локомотив» и «Зенит» играют за Суперкубок России (трансляция)
Соратник Ельцина увидел «заскоки» Лукашенко в словах о Путине
Здоровье
Что такое ипохондрия и как от нее избавиться? Лечение ипохондрии остается серьезной проблемой для врачей, ведь мнимый недуг может спровоцировать настоящие заболевания.
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения июля Лидер очевиден
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас Семью Васнецовых из популярного в 2000-х ситкома телезрители полюбили практически как собственных родственников. Рассказываем, где теперь Галина Сергеевна, Веник и другие герои, а вернее актеры, за которыми навсегда закрепились эти народно любимые образы
Новости партнеров
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
3 советские женщины, чьи деяния потянули на смертную казнь
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Миледи из «Трех мушкетеров»: не узнать (фото)
Новости партнеров
«ЕР» направит средства, предназначавшиеся для выборов
Единороссы направят средства на борьбу с коронавирусом
Ситуация с вирусом в стране изменилась
Как и куда ФБК потратил почти 19 млн рублей пожертвований (видео)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь