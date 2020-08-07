Экологи оценили слова Гейтса о превосходящей пандемию COVID-19 угрозе

Говоря о том, что последствия кризиса, вызванного глобальным изменением климата, могут оказаться более тяжелыми, чем те, причиной которых была пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, основатель Microsoft Билл Гейтс не так уж неправ. Об этом заявил РБК руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков.
«Уже сейчас из-за климатического кризиса с каждым годом наблюдается увеличение опасных природных явлений, которые приводит к значительным негативным последствиям для экономики и здоровья людей, в том числе наводнениям, засухам, неурожаям, разрушению инфраструктуры, несчастным случаям, увеличению масштабов природных пожаров, волнам жары, загрязнению воздуха и связанным с этим случаям дополнительной смертности. Человечество меняет климат, а климатические катаклизмы меняют нашу реальность», — отметил Яблоков.
4 августа Гейтс предупредил, что «какой бы ужасной ни была пандемия, изменение климата может оказаться еще хуже». «Несмотря на то что сейчас весь мир работает над тем, чтобы остановить новый коронавирус и начать восстанавливаться после пандемии, нам также необходимо действовать сейчас, чтобы избежать климатической катастрофы», — написал основатель Microsoft в своем блоге.
Представитель Greenpeace согласен с тем, что борьбе с COVID-19 и преодолению последствий пандемии сейчас уделяется огромное внимание, что дает надежду на скорое решение проблемы, а вот для предотвращения опасных последствий изменения климата человечество по-прежнему делает недостаточно.
«Концентрация парниковых газов продолжает расти с беспрецедентной скоростью, растет глобальная температура, и с каждым годом мы видим все новые температурные рекорды (последний яркий рекорд — это практически 40-градусная жара в полюсе холода северного полушария — Верхоянске. — РБК), действия стран по переходу на низкоуглеродные технологии недостаточны», — отметил Яблоков.
А между тем о минимизации негативных последствий изменения климата нужно заботиться уже сейчас и действовать так же решительно, как и в случае с COVID-19, иначе они станут более разрушительными.
«Необходимо резко сократить выбросы парниковых газов во всех сферах деятельности, во всех секторах экономики, в том числе в энергетике и транспорте отказаться от использования ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии, перейти на экономику замкнутого цикла и предотвратить образование отходов, сократить выбросы в сельском хозяйстве. Необходимо на всех стадиях производства и потребления сократить углеродный след», — убежден Яблоков.
Заведующая лабораторией биогеоценологии имени В. Н. Сукачева, кандидат биологических наук Юлия Курбатова разделяет мнение, что изменение климата может иметь катастрофические последствия для человечества. Однако сравнивать изменение климата с пандемией COVID-19, по ее словам, не очень корректно.
Согласно прогнозам, эти процессы [изменения климата] будут увеличиваться и обостряться. Это понятно, мы это видим. Но это модельные расчеты, они имеют свои нечеткости. Будет ли увеличиваться количество негативных для человечества процессов, непонятно, точно сказать никто не может.
Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин считает, что, сравнивая пандемию COVID-19 и глобальное потепление, Гейтс принципиально не прав.
«Вирус явился неожиданностью для всего мира. Это как если бы вылетел из-за бугра метеорит и по нам ударил. Глобальное изменение климата — вещь просчитываемая, постепенно приближающаяся к нам, давящая на нас. Это не что-то неожиданное, совершенно понятно, откуда оно взялось. Более того, понятно, что делать, причем делать заранее. Это не метеорит, а своего рода асфальтовый каток: если долго его подпирать плечом и останавливать, мы его остановим. Если нет, он на нас наедет», — объясняет Кокорин.
По его словам, наиболее негативные последствия изменения климата придутся на вторую половину нынешнего века, а их тяжесть будет зависеть от того, по какому сценарию станут развиваться события.
«Один приведет к повышению [средней по миру] температуры примерно на 4,5 градуса, другой — примерно на 2,5 градуса. Нужно сворачивать на умеренный сценарий, чтобы было не больше 2,5 градусов. Но даже при умеренном сценарии некоторые островные государства в Тихом океане прекратят существовать. То есть для наиболее уязвимых стран даже умеренный сценарий — это плохо. Для крупных, в том числе для России, он приемлемый. Европейские страны решили, что им это не подходит, они сейчас провозглашают “зеленый курс”. Скорее всего, осознание [его необходимости] придет и в Россию, несколько позже мы тоже свернем на этот курс», — надеется Кокорин.
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