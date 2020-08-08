Гинцбург назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего», — заявил он.
Отмечается, что речь идет об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата — моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.
Гинцбург уточнил, что вакцина работает профилактически, а антитела — терапевтически, помогая уже заразившемуся пациенту.
Ранее в СМИ появилась информация, что состояние больных коронавирусом может облегчить высокая концентрация фермента ACE2, который содержится в арахисе, фисташках, вине и какао.