В России за сутки выявили 5212 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.
Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 6 615.
Согласно данным штаба, всего выздоровели 690 207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны 1 278 пациентов в Москве, 344 — в Ханты-Мансийском АО, 292 — в Нижегородской области, 268 — в Ямало-Ненецком автономном округе, 220 — в Иркутской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 119 днем ранее, всего умерли 14 854 пациента. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.
За сутки было зарегистрировано 14 летальных исходов в Москве, 12 — в Архангельской области, 10 — в Санкт-Петербурге, семь — в Свердловской области, шесть — в Ростовской области, по пять — в Красноярском крае и Ленинградской области, еще в 37 регионах РФ число умерших не превышало четырех.