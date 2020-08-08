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10:49 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5212 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/ — Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5212, общее количество инфицированных достигло 882 347. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:34 MSK, 08.08
Инфицировано882 347+5 212
25.07
5871
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Скончалось14 854+129
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Выздоровело690 207+6 615
25.07
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26.07
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Инфицировано19 381 455+280 233
25.07
226872
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Скончалось721 409+6 396
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Выздоровело11 741 100+189 730
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25.077.08
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Источник: РИА "Новости"

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Число выздоровевших

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 6 615.

Согласно данным штаба, всего выздоровели 690 207 человек, что составляет 78% от общего числа заразившихся.
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В частности, за сутки были выписаны 1 278 пациентов в Москве, 344 — в Ханты-Мансийском АО, 292 — в Нижегородской области, 268 — в Ямало-Ненецком автономном округе, 220 — в Иркутской области.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 119 днем ранее, всего умерли 14 854 пациента. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся.

За сутки было зарегистрировано 14 летальных исходов в Москве, 12 — в Архангельской области, 10 — в Санкт-Петербурге, семь — в Свердловской области, шесть — в Ростовской области, по пять — в Красноярском крае и Ленинградской области, еще в 37 регионах РФ число умерших не превышало четырех.

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