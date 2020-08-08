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11:21 (мск), источник: Известия

Кубанский митрополит скончался от коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в субботу, 8 августа, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Кубанская митрополия, священнослужитель скончался «после непродолжительной тяжелой болезни». Ему было 79 лет.

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Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился в 1941 г. в Ленинградской области. Обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии.

В 2001 г. возведен в сан митрополита, тогда же ему был присвоен титул «Екатеринодарский и Кубанский».

За деятельность во благо Церкви имеет множество наград, в том числе светстких.

В России по последним данным выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровело 690 207 человека.

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