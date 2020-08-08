11:21 (мск), источник: Известия
Кубанский митрополит скончался от коронавируса
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался
Как сообщает Кубанская митрополия, священнослужитель скончался «после непродолжительной тяжелой болезни». Ему было 79 лет.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) родился в 1941 г. в Ленинградской области. Обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем академии.
В 2001 г. возведен в сан митрополита, тогда же ему был присвоен титул «Екатеринодарский и Кубанский».
За деятельность во благо Церкви имеет множество наград, в том числе светстких.
В России по последним данным выявлено 882 347 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровело 690 207 человека.