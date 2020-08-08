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12:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как носить маски в жару. Простые советы для ковидного лета

Одна-две недели экстремально высоких температур, когда молодежь освежается в городских фонтанах, а пожилым и больным людям врачи советуют меньше времени проводить на улице, случаются каждое лето. В этом году дело усугубляет Covid-19.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:35 MSK, 08.08
Инфицировано882 347+5 212
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Выздоровело690 207+6 615
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Инфицировано19 387 937+276 814
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Скончалось721 549+6 386
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Выздоровело11 748 567+169 746
25.07
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Источник: EPA

Во многих странах ношение масок в общественных местах и на транспорте обязательно, и нарушителям грозят существенные штрафы.

Как приспособиться к зною в эпоху коронавируса?

Источник: REUTERS

Полезные советы

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  • Правильно выбрать маску

Доктор Адиль Шираз, работающий в одной из лондонских клиник, рассказал Би-би-си, что в жару надо прежде всего избегать масок из синтетики, отдавая предпочтение хлопчатобумажным; стараться подбирать их по размеру, чтобы не задыхаться в слишком тесной маске и не поправлять на лице беспрестанно слишком большую; всегда иметь одну-две в запасе, потому что в жару маски быстрее пропитываются влагой.

Цвет маски тоже имеет значение. Светлая ткань медленнее нагревается.

  • Пить побольше воды

Доктор Шираз также рекомендует носить на улице головной убор и иметь при себе емкость с водой, но пить подальше от людей и предварительно протирать руки гелем.

Источник: EPA
  • Пользоваться солнцезащитным кремом
  • На время забыть о косметике

Врач-косметолог Анил Буд-Раджа напоминает, что солнечные лучи прекрасно проникают сквозь ткань, поэтому лицо под маской надо смазывать солнцезащитным кремом. Полезна также увлажняющая сыворотка на основе гиалуроновой кислоты.

Источник: REUTERS

От остальной косметики в жару лучше воздержаться.

Выйдя из помещения или транспорта, маску надо снимать, и желательно не оставлять при этом на подбородке.

По поводу того, имеет ли смысл держать маску в холодильнике перед выходом из дома, мнения специалистов и пользователей соцсетей расходятся.

Источник: GETTY IMAGES

В ряде районов Англии, по прогнозу Национального бюро погоды, в ближайшие выходные температура поднимется до +37 по Цельсию. Это всего на 1,7 градуса ниже рекорда, зафиксированного в июле прошлого года. Жара в Лондоне продлится минимум пять дней. В Париже на выходных будет +36 с дальнейшим понижением до +32. В Брюсселе ожидается +34, в Амстердаме +32. В целом температуры выше средних для этого времени года продержатся на западе континента до конца будущей недели.

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