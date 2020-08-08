Как носить маски в жару. Простые советы для ковидного лета

12:16 (мск), источник: BBC News Русская служба
Во многих странах ношение масок в общественных местах и на транспорте обязательно, и нарушителям грозят существенные штрафы.
Как приспособиться к зною в эпоху коронавируса?
Доктор Адиль Шираз, работающий в одной из лондонских клиник, рассказал
Цвет маски тоже имеет значение. Светлая ткань медленнее нагревается.
Доктор Шираз также рекомендует носить на улице головной убор и иметь при себе емкость с водой, но пить подальше от людей и предварительно протирать руки гелем.
От остальной косметики в жару лучше воздержаться.
По поводу того, имеет ли смысл держать маску в холодильнике перед выходом из дома, мнения специалистов и пользователей соцсетей расходятся.
В ряде районов Англии, по прогнозу Национального бюро погоды, в ближайшие выходные температура поднимется до +37 по Цельсию. Это всего на 1,7 градуса ниже рекорда, зафиксированного в июле прошлого года. Жара в Лондоне продлится минимум пять дней. В Париже на выходных будет +36 с дальнейшим понижением до +32. В Брюсселе ожидается +34, в Амстердаме +32. В целом температуры выше средних для этого времени года продержатся на западе континента до конца будущей недели.