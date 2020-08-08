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11:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Юг Франции наводнили фламинго (фото)

Исследователи предполагают, что птицы почувствовали себя свободнее во время карантина.

В регионе Камарг на юге Франции наблюдают небывалое скопление фламинго, сообщает Associated Press.

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Эта болотистая местность в дельте Роны, где расположены несколько заповедников, издавна славилась большим разнообразием птиц. Примерно 45 лет назад здесь начали вести учет фламинго.

Исследователи говорят, что в этом году с помощью аэрофотосъемки их насчитали рекордно много — около 25 тысяч взрослых пар и еще 12 тысяч птенцов. Наблюдатели называют это историческим событием.

На популяцию птиц могла повлиять пандемия коронавируса. Пока французы находятся в самоизоляции, птицы чувствуют себя свободнее.

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Анна Лысенко

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