11:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Юг Франции наводнили фламинго (фото)
Исследователи предполагают, что птицы почувствовали себя свободнее во время карантина.
В регионе Камарг на юге Франции наблюдают небывалое скопление фламинго, сообщает Associated Press.
Эта болотистая местность в дельте Роны, где расположены несколько заповедников, издавна славилась большим разнообразием птиц. Примерно 45 лет назад здесь начали вести учет фламинго.
Исследователи говорят, что в этом году с помощью аэрофотосъемки их насчитали рекордно много — около 25 тысяч взрослых пар и еще 12 тысяч птенцов. Наблюдатели называют это историческим событием.
На популяцию птиц могла повлиять пандемия коронавируса. Пока французы находятся в самоизоляции, птицы чувствуют себя свободнее.
Анна Лысенко