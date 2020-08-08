13:37 (мск), источник: Интерфакс
Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут «сидевшие в бункере»
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, но сильного роста ожидать не стоит, считает директор
Это неизбежно, потому что закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, сказал эксперт в интервью «Интерфаксу».
«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а
Тотолян также отметил, что важно определиться, что считать второй волной коронавируса. «Если понимать картину, которая была в
Он полагает, что резкий подъем заболеваемости нужно будет регулировать с помощью ограничений, но в целом не стоит бояться заболеть.
«Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60−70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета — либо переболеть, либо вакцинироваться», — сказал Тотолян.