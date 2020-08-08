Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 августаМеждународный день кошки, "день рождения" холодильника, теракт в Московском метрополитене и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
13:37 (мск), источник: Интерфакс

Ученый предрек, что осенью болеть COVID-19 начнут «сидевшие в бункере»

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, но сильного роста ожидать не стоит, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:34 MSK, 08.08
Инфицировано882 347+5 212
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
26.078.08
Скончалось14 854+129
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
26.078.08
Выздоровело690 207+6 615
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
26.078.08
Инфицировано19 401 935+290 812
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
26.078.08
Скончалось721 762+6 599
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
26.078.08
Выздоровело11 755 309+176 488
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
26.078.08
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Это неизбежно, потому что закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, плотность населения существенно повысится, сказал эксперт в интервью «Интерфаксу».

Он также предположил, что осенью болезнь, вероятно, затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов.

«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего “бункера” и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — предполагает директор института.

Читайте также
Лечись, студент: вторая волна COVID-19 может начаться с университетов

Тотолян также отметил, что важно определиться, что считать второй волной коронавируса. «Если понимать картину, которая была в апреле-июне, прежде всего, в Москве, то, я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах», — сказал Тотолян.

Он полагает, что резкий подъем заболеваемости нужно будет регулировать с помощью ограничений, но в целом не стоит бояться заболеть.

«Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60−70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета — либо переболеть, либо вакцинироваться», — сказал Тотолян.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Генпрокуратура Белоруссии предложила заблокировать сайт «Голоса»
Маркус Эдерер: ситуация с правами человека в РФ ухудшается, это не способствует сближению с ЕС
Медведев назвал конфликт в Южной Осетии объявлением войны России
Митрополит РПЦ умер от осложнений после коронавируса
Денис Черышев отказался играть в России
NYT: доставившее в Бейрут селитру судно затонуло в 2018 году
Как носить маски в жару. Простые советы для ковидного лета
«Нафтогаз» поблагодарил США за угрозы «Северному потоку-2»
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 типа женщин, которых мужчины избегают
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Египет убеждает Илона Маска, что пирамиды построили не инопланетяне А кто-то сомневается?
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева 61-летний актер театра и кино пробует себя в качестве режиссера
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Мамам с гиперактивными детьми 124
БУ машинка для начинающих недорого 117
Поэтический конкурс №18 «Семеро смертных». 101
Мотивация похудения. 96
Новости партнеров
Россия ввела первые ограничения против Белоруссии
Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах президента
Москва излишне мягко реагирует на антироссийскую выходку Лукашенко
Россия и Китай отказываются от доллара
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Стас Михайлов 10 лет не замечал воровства. Ущерб - 100 млн руб.
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь