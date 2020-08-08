12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искусственный интеллект научился делать «неселфи»
Технологию можно будет внедрить в ближайшее время.
Современные технологии позволяют получить отличные снимки самих себя, но в таких фотографиях все равно есть существенный изъян. Это рука на переднем плане, в которой фотографирующийся человек держит телефон. Она не только кажется непропорционально большой, но и не дает возможности получить классический портрет
Исследователи из Левенского католического университета в Бельгии придумали способ исправить эту ситуацию. Они обучили искусственный интеллект преобразовывать «селфи с рукой» в снимок с нейтральной позой. Свое изобретение Лицян Ма и его коллеги назвали «неселфи» (англ. unselfie). Результаты их работы опубликованы в arXiv.
ИИ анализирует снимок и предлагает несколько нейтральных поз без искажений и руки на переднем плане. Пользователь может выбрать лучший результат.
Анна Лысенко