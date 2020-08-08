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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол ЕС заявил об ухудшении ситуации с правами человека в России

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер оценил соблюдение в стране прав человека, в том числе свободы слова и СМИ. По его словам, ситуация ухудшается.

Источник: AP 2020

«В ходе недавнего разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран—членов ЕС в Москве я высказал мнение о том, что наблюдаемое ухудшение ситуации с правами человека и верховенством права в России, в частности речь идет о свободе слова, свободе СМИ не способствует сближению между Россией и ЕС», — сказал «Интерфаксу» дипломат.

Посол добавил, что обеспокоенность у Брюсселя также вызывают недавно принятые поправки к Конституции.

В частности, норма о верховенстве российского Основного закона над решениями международных органов.

Голосование по поправкам к Конституции РФ состоялось 1 июля.

Поправки в Конституцию
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В ст. 79 Конституции была добавлена фраза: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Ранее в Совет Европы было подано обращение с требованием провести правовую экспертизу поправок в Конституцию. Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы (Венецианская комиссия) призывала Россию отказаться от этой поправки. Она опасается, что это позволит России не исполнять решения Европейского суда по правам человека.

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