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15:38 (мск), источник: ТАСС

Медики предупредили о распространении в Китае еще одного опасного вируса

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/ — Более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР.

Источник: Reuters

Специалисты КНР предупреждают население о распространении в нескольких регионах страны довольно опасного вируса, который называется SFTS и может привести к летальному исходу. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

«Медики считают, что данный вирус передается главным образом через укусы насекомых», — приводит издание мнение местных врачей.

За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.
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Как считает китайский вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэцзянском университете (восток страны), нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку. Она уточнила, что он может распространяться через кровь или гной.

Согласно статистике, более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные — в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и с юга соответственно. У инфицированных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Местные вирусологи объяснили, что возбудитель этого заболевания был обнаружен еще в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения. Китайские медики отмечают, что SFTS еще мало изучен. В то же время они полагают, что его существование не должно вызывать панику и самое правильное поведение — быть бдительным и соблюдать гигиену.

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