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14:32 (мск), источник: BFM.ru

Чья статистика по смертям от коронавируса точнее — оперштаба или Росстата?

По цифрам статистика Росстата гораздо масштабнее — с начала года скончались почти 20 тысяч человек. Оперштаб говорит примерно о 15 тысячах умерших.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:35 MSK, 08.08
Инфицировано882 347+5 212
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
26.078.08
Скончалось14 854+129
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
26.078.08
Выздоровело690 207+6 615
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
26.078.08
Инфицировано19 405 013+277 922
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
26.078.08
Скончалось721 906+6 351
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
26.078.08
Выздоровело11 767 805+177 667
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
26.078.08
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 5212 человек. Суточный прирост уже третью неделю ниже шести тысяч. В Москве зафиксирован 691 новый случай. Умерших за сутки по стране — 129. Всего с начала эпидемии скончались почти 15 тысяч человек. Это данные оперштаба.

Но накануне свою статистику по коронавирусу представил Росстат. По цифрам она гораздо масштабнее. В ней говорится, что за полгода в России скончались почти 20 тысяч человек, чью смерть прямо или косвенно определил коронавирус. Это на пять тысяч больше, чем дает оперштаб.

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Прирост данных Росстата объясняется тем, что ведомство считает не только тех, у кого коронавирус стал основной причиной смерти, а также и тех, у кого вирус способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, и тех, кто болел коронавирусом, но скончался по другим причинам. Доцент МГУ и Высшей школы экономики Михаил Тамм считает, что наиболее полную картину происходящего показывают данные Росстата.

— Данные собираются по-разному. Данные Росстата собираются через загсы, данные оперативного штаба собираются через региональные оперативные штабы, а как они там собираются, бог весть. Без всяких сомнений, данные Росстата лучше. Если вы говорите, что у человека было какое-то спящее хроническое заболевание, коронавирус вызвал его осложнение и человек умер, из этого вы делаете вывод, что нет эпидемии, нет коронавируса — человек живет. Поэтому понятно, что эти люди тоже, без сомнения, должны считаться в качестве жертв. Кроме того, там есть довольно большое количество людей, про которых говорится, что у них был диагностирован коронавирус, но он совершенно ни при чем, он не имеет никакого отношения к их смерти.

Это в отдельных случаях, конечно, возможно, но в таком объеме поверить сложно, потому что в действительности тогда бы мы не видели такой избыточной смертности, тогда бы мы не видели, что смертность настолько сильно растет по сравнению с предыдущими годами.
Михаил Тамм
доцент МГУ и Высшей школы экономики

— Если все-таки ближе, скажем так, и вот, на ваш взгляд, точнее данные Росстата, для чего вообще существует тогда оперштаб, почему бы им не вести параллельную статистику?

— Эта проблема до какой-то степени, не в таком объеме, как в России, но до какой-то степени существует и в других странах. Национальные статистические ведомства не приспособлены для того, чтобы собирать данные о смертности в ежедневном режиме. У нас с вами на дворе 9 августа, мы с вами узнали о смертности за июнь.

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Но вам же мало узнать то, что было полтора месяца назад, вы хотите знать, что сейчас происходит. И тут оказываются важны оперативные данные, которые собираются по больницам и так далее.

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян высказал в интервью «Интерфаксу» предположение, что осенью коронавирус затронет тех, кто длительное время сидел дома, не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. С этим согласен заведующий отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

— Когда осенью граждане соберутся в своих привычных местах учебы, работы, конечно, вероятность передачи будет выше. И люди, у которых есть некоторая предрасположенность к тяжелому течению болезни, например больные диабетом, пожилые люди с какими-то хроническими заболеваниями, они, конечно, тоже будут большему риску заражения подвергаться. И конечно, может быть увеличение не только всех случаев коронавирусной инфекции, но и случаев тяжелого течения. Думаю, что их будет в процентном отношении столько же, сколько в течение остального года.

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— То есть нельзя сказать, что это новая группа риска, это, в принципе, те же самые люди?

— Нет, это люди, которые у нас очень хорошо соблюдали режим изоляции, делали это правильно. Если они не будут носить маски и принимать других мер предосторожности, то, конечно, они могут заразиться и заболеть. Поэтому система здравоохранения должна быть готова, что будет некоторый подъем случаев заболевания и нуждающихся в госпитализации. Но сейчас уже врачи научились гораздо лучше лечить коронавирусную инфекцию, поэтому я думаю, что смертность не будет возрастать.

В мировой статистике Россия занимает четвертое место по числу заражений, следует из данных Университета Хопкинса. Перед нами — США, Бразилия и Индия. Россия не вошла в очередной обновленный список стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз. Перечень сократился до десяти государств. Среди них Австралия, Грузия, Канада, Таиланд, Тунис, Южная Корея и Япония. Исключили Марокко.

Между тем в Италии зафиксирован очередной скачок случаев заражения COVID-19 — за день выявили 552 заразившихся. Это самый высокий суточный прирост с конца мая. Около трети новых случаев приходится на область Венето. Власти полагают, что заболевают те, кто побывал на отдыхе в других странах.

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