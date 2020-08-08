Чья статистика по смертям от коронавируса точнее — оперштаба или Росстата?

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 5212 человек. Суточный прирост уже третью неделю ниже шести тысяч. В Москве зафиксирован 691 новый случай. Умерших за сутки по стране — 129. Всего с начала эпидемии скончались почти 15 тысяч человек. Это данные оперштаба.
Но накануне свою статистику по коронавирусу представил Росстат. По цифрам она гораздо масштабнее. В ней говорится, что за полгода в России скончались почти 20 тысяч человек, чью смерть прямо или косвенно определил коронавирус. Это на пять тысяч больше, чем дает оперштаб.
Прирост данных Росстата объясняется тем, что ведомство считает не только тех, у кого коронавирус стал основной причиной смерти, а также и тех, у кого вирус способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, и тех, кто болел коронавирусом, но скончался по другим причинам. Доцент МГУ и Высшей школы экономики Михаил Тамм считает, что наиболее полную картину происходящего показывают данные Росстата.
— Данные собираются
Это в отдельных случаях, конечно, возможно, но в таком объеме поверить сложно, потому что в действительности тогда бы мы не видели такой избыточной смертности, тогда бы мы не видели, что смертность настолько сильно растет по сравнению с предыдущими годами.
— Если
— Эта проблема до
Но вам же мало узнать то, что было полтора месяца назад, вы хотите знать, что сейчас происходит. И тут оказываются важны оперативные данные, которые собираются по больницам и так далее.
Директор
— Когда осенью граждане соберутся в своих привычных местах учебы, работы, конечно, вероятность передачи будет выше. И люди, у которых есть некоторая предрасположенность к тяжелому течению болезни, например больные диабетом, пожилые люди с
— То есть нельзя сказать, что это новая группа риска, это, в принципе, те же самые люди?
— Нет, это люди, которые у нас очень хорошо соблюдали режим изоляции, делали это правильно. Если они не будут носить маски и принимать других мер предосторожности, то, конечно, они могут заразиться и заболеть. Поэтому система здравоохранения должна быть готова, что будет некоторый подъем случаев заболевания и нуждающихся в госпитализации. Но сейчас уже врачи научились гораздо лучше лечить коронавирусную инфекцию, поэтому я думаю, что смертность не будет возрастать.
В мировой статистике Россия занимает четвертое место по числу заражений, следует из данных Университета Хопкинса. Перед нами — США, Бразилия и Индия. Россия не вошла в очередной обновленный список стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз. Перечень сократился до десяти государств. Среди них Австралия, Грузия, Канада, Таиланд, Тунис, Южная Корея и Япония. Исключили Марокко.
Между тем в Италии зафиксирован очередной скачок случаев заражения COVID-19 — за день выявили 552 заразившихся. Это самый высокий суточный прирост с конца мая. Около трети новых случаев приходится на область Венето. Власти полагают, что заболевают те, кто побывал на отдыхе в других странах.