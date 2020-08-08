15:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Архимандрит Герман умер от коронавируса: его называли главным экзорцистом страны
От коронавируса умер архимандрит Герман, который был самым известным православным «экзорцистом» России.
Умер насельник
— Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием, — сказано в сообщении.
Александр Чесноков родился 30 августа 1941 года, ему было 79 лет. Он заразился коронавирусом еще в мае 2020 года, его госпитализировали уже с серьезными симптомами болезни, началось осложнение в виде пневмонии. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но по сообщениям людей, знакомых с ситуацией, у него отказали внутренние органы. Он умер 8 августа.
Священника знали как самого известного православного «экзорциста» России. Он являлся настоятелем храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла — подворья