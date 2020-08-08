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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Архимандрит Герман умер от коронавируса: его называли главным экзорцистом страны

От коронавируса умер архимандрит Герман, который был самым известным православным «экзорцистом» России.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Умер насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков). Причиной его смерти стали осложнения на фоне заражения коронавирусом.

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— Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием, — сказано в сообщении.

Александр Чесноков родился 30 августа 1941 года, ему было 79 лет. Он заразился коронавирусом еще в мае 2020 года, его госпитализировали уже с серьезными симптомами болезни, началось осложнение в виде пневмонии. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но по сообщениям людей, знакомых с ситуацией, у него отказали внутренние органы. Он умер 8 августа.

Священника знали как самого известного православного «экзорциста» России. Он являлся настоятелем храма Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла — подворья Троице-Сергиевой Лавры. Архимандрит Герман совершал чин изгнания злых духов, к нему приходили на «отчитку».

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