В Абхазии выявлен первый зараженный COVID-19 среди отдыхающих

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 134 человека. 38 человек выздоровели, 3 пациента умерли.
Ранее представители оперативного штаба говорили о необходимости введения ограничительных мер на границе. Власти Абхазии рассматривали возможность введения COVID-19-паспортов или справки об отсутствии заражения.
Напомним, Россия открыла границу с Абхазией 1 августа. По оценкам российской таможни, за первые сутки из России в Абхазию границу пересекли 5 тыс. человек, из Абхазии в Россию — более 2,5 тыс. человек. Медики опасаются, что из-за открытия границы с Россией может вырасти заболеваемость COVID-19.