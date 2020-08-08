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20:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В Абхазии выявлен первый зараженный COVID-19 среди отдыхающих

Первый инфицированный коронавирусом среди отдыхающих зарегистрирован в Абхазии, сообщил оперативный штаб по защите населения от COVID-19. Заболевший вывезен для лечения в Россию.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:34 MSK, 08.08
Инфицировано882 347+5 212
26.07
5765
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Скончалось14 854+129
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Выздоровело690 207+6 615
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Инфицировано19 451 097+274 473
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Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус проведено у 149 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 14 из них.

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На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 42 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 134 человека. 38 человек выздоровели, 3 пациента умерли.

Ранее представители оперативного штаба говорили о необходимости введения ограничительных мер на границе. Власти Абхазии рассматривали возможность введения COVID-19-паспортов или справки об отсутствии заражения.

Напомним, Россия открыла границу с Абхазией 1 августа. По оценкам российской таможни, за первые сутки из России в Абхазию границу пересекли 5 тыс. человек, из Абхазии в Россию — более 2,5 тыс. человек. Медики опасаются, что из-за открытия границы с Россией может вырасти заболеваемость COVID-19.

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