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00:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Асмус опубликовала обнаженное фото в ванной и пожалела Харламова

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото в ванной в своем Instagram-аккаунте и восхитила подписчиков.

Источник: РИА "Новости"

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — написала она. Помимо этого, Асмус выложила под фото множество хештегов, среди которых был и #харлашкужалко, намекающий на комика Гарика Харламова, с которым актриса разводится.

Пользователи прокомментировали хештеги к фото. «Я вычитал все хештеги! Они божественнее, чем сама фотография!», «Обожаю ваше чувство юмора», «Гарик просто обязан выложить такую же», — писали они.

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Ранее фанаты Асмус заподозрили ее в романе с российским актером Алексеем Чадовым. Актриса выложила совместное фото со съемочной группой фильма «Джон», на котором, помимо Чадова, присутствуют режиссер и продюсер Егор Кончаловский и актер Артем Ткаченко.

Асмус заявила о разводе с комиком Гариком Харламовым. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Аналогичный пост появился на странице Харламова. Адвокат актрисы Анатолий Кучерена подтвердил развод супругов. По его словам, в настоящее время практически все необходимые документы уже собраны, готовится заявление к подаче в суд.

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