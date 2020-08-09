01:25 (мск), источник: РИА Новости
Лоза резко ответил «готовой» прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по
Артист считает, что Утяшева допустила подобное высказывание «ради красного словца».
«Мы должны помнить, что у нее (Утяшевой. — Прим. Ред.) есть муж, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит», — считает Лоза.
Исполнитель утверждает, что 50 тысяч рублей в месяц — прожиточный минимум.
«У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом», — признался он.
Лоза добавил, что старается экономить собственные средства.