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01:25 (мск), источник: РИА Новости

Лоза резко ответил «готовой» прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Ляйсан Утяшеву, которая заявила о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

Источник: РИА Новости

Артист считает, что Утяшева допустила подобное высказывание «ради красного словца».

«Мы должны помнить, что у нее (Утяшевой. — Прим. Ред.) есть муж, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит», — считает Лоза.

Исполнитель утверждает, что 50 тысяч рублей в месяц — прожиточный минимум.

«У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом», — признался он.

Лоза добавил, что старается экономить собственные средства.

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