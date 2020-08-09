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10:47 (мск), источник: ТАСС

В России выявили за сутки 5 189 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 189, общее число заразившихся достигло 887 536. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 09.08
Инфицировано887 536+5 189
26.07
5765
27.07
5635
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29.07
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5241
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5212
26.078.08
Скончалось14 931+77
26.07
77
27.07
85
28.07
150
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119
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26.078.08
Выздоровело693 422+3 215
26.07
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28.07
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26.078.08
Инфицировано19 653 381+271 274
26.07
309457
27.07
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28.07
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Скончалось727 101+5 690
26.07
4761
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28.07
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Выздоровело11 945 051+203 608
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26.078.08
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Источник: Агентство «Москва»

Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Республике Северная Осетия (0,1%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарии (0,2%).

Новые 689 случаев выявлены в Москве, 184 — в Свердловской области, 160 — в Санкт-Петербурге, 150 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 149 — в Московской области.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 215. Согласно данным штаба, всего выписаны 693 422 пациента.

В частности, за сутки были выписаны 803 пациента в Москве, 189 в Красноярском крае, 176 в Московской области, 146 в Ямало-Ненецком автономном округе, 111 в Пензенской области.

По данным оперштаба, число умерших из-за коронавируса увеличилось за сутки на 77 против 129 днем ранее. Так, было зарегистрировано 12 летальных исходов в Москве, семь в Новосибирской области, по пять в Тульской и Свердловской областях, по три в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Костромской, Омской и Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

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