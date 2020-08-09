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15:56 (мск), источник: РИА Новости

Медик сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Распространяющаяся в Китае смертельная лихорадка менее опасна, чем коронавирус, рассказал Ura.ru доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

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2.08
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Источник: РИА Новости

Ранее издание Global Times сообщило о вспышке вируса SFTS в Китае. Им заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, а также снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.

«Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но, думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно», — сказал Митрохин.

Специалист также выразил надежду, что в течение ближайших дней эксперты получат больше информации о SFTS. Это позволит понять скорость распространения лихорадки.

«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения», — добавил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом в мире достигло 15 миллионов, свыше 489 тысяч человек скончались.

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