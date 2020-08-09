16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья воссоединилась с потерянной кошкой через 10 лет
Счастливое возвращение.
10 лет назад кот по кличке Логан ушел из дома погулять и назад не вернулся. Семья Хизер Уайтенер из Лас Вегаса искала его, но безрезультатно.
Несколько дней назад Хизер позвонили из Фонда животных и сообщили, что Логан нашелся. Уже немолодого бездомного кота подобрали на улице и принесли в приют. Найти хозяев Логана помог микрочип, сообщает
Когда им сообщили новость, Уайтенеры были шокированы. Но они тут же отправились за котом и забрали его домой. Как только Логана почесали за шею так, как он любит, кот замурлыкал и признал старых хозяев.
Анна Лысенко