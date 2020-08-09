Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Регулярные и чартерные полеты будут осуществлять российские авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Azur Air, «Икар», Red Wings, Royal Flight, «Северный ветер», «Россия» и I Fly, а также турецкие Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines. Вылеты из России планируются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Напомним, Россия возобновила рейсы в Турцию с 1 августа — в Стамбул и Анкару. Также можно улететь в Великобританию и Танзанию. Также открыта граница с Абхазией. Ведутся переговоры по другим направлениям, в частности с 15 августа будут возобновлены полеты в Швейцарию. Премьер-министр Михаил Мишустин, однако, рекомендовал в этом году провести отпуск в России.