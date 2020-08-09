Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
21:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.

Источник: Reuters

Регулярные и чартерные полеты будут осуществлять российские авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Azur Air, «Икар», Red Wings, Royal Flight, «Северный ветер», «Россия» и I Fly, а также турецкие Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines. Вылеты из России планируются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Читайте также

Напомним, Россия возобновила рейсы в Турцию с 1 августа — в Стамбул и Анкару. Также можно улететь в Великобританию и Танзанию. Также открыта граница с Абхазией. Ведутся переговоры по другим направлениям, в частности с 15 августа будут возобновлены полеты в Швейцарию. Премьер-министр Михаил Мишустин, однако, рекомендовал в этом году провести отпуск в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Мужик, ты нас чуть не ушатал»: свидетель рассказал о ДТП Ефремова
Белорусские эксперты рассказали, как остановить Лукашенко
ЦИК Белоруссии: Лукашенко предварительно набрал 82% голосов
Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок
Второй танкер с нефтью из США для Белоруссии прибыл в порт
Родченков заявил, что в США скрывали положительные допинг-пробы
Гигантская молния в Италии попала на фото
«Спартак» проводит первый матч в чемпионате России (трансляция)
Назван самый малочисленный народ России
Здоровье
Что и почему мы забываем: взгляд внутрь памяти Благодаря самоотверженному ученому, жившему в конце XIX в., мы приоткрыли завесу тайны над механизмом забывания.
Hi-Tech
Сколько будет стоить биткоин 3 краткосрочных прогноза
Авто
25 самых популярных автомобилей в России в июле Hyundai Creta попала в тройку самых продаваемых иномарок в середине лета 2020 года, сместив Kia Rio
Кино
Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото Актеры задействованы в романтической комедии «Рашн Юг»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Кети Топурия больше не может скрывать беременность Певицу поздравляют с прибавлением в семье
Леди
«Я встречаюсь сама с собой», — все о личной жизни Шарлиз Терон 7 августа исполняется 45 лет Шарлиз Терон.
Новости партнеров
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Чем помогут друг другу Россия и Китай в создании вакцины?
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
В России разрабатывают еще одну вакцину
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь