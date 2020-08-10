Курорты Крыма ждут врачей

В Крыму продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом — это происходит на фоне заполненных отдыхающими отелей и пансионатов. Оперативный штаб принял решение открыть в Симферополе дополнительный «ковидный» госпиталь на базе роддома. Врачей и персонал в срочном порядке набирают по объявлению. Ранее власти региона обещали перепрофилировать под борьбу с COVID-19 медцентр имени Семашко, но так и не смогли достроить больницу в срок.
Глава региона Сергей Аксенов подтвердил, что 8 августа в республике зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было 27 случаев, 6 августа — 24, а 5 августа в республике зафиксировали антирекорд — 39 случаев. В июне эти показатели были в
«Туда будут госпитализировать людей с бессимптомным течением COVID-19 и явлениями ОРВИ, а также с односторонней пневмонией, подтвержденной компьютерной томографией», — рассказали «Ъ» в минздраве Крыма. В приказе ведомства говорится про 98 коек для «обычных» инфекционных пациентов и 12 — для реанимации.
Официально новый госпиталь должен открыться сегодня, но его полноценная работа под вопросом
В коллективе клинической больницы № 7, на территории которой развернут новый госпиталь, говорят, что это следствие проблем кадровой политики системы здравоохранения республики. «Ситуация очень тяжелая. Вы представляете масштабы проблемы, если чиновники ищут медперсонал по объявлению? Резерва нет, специалистов мало, а после ряда неприятных историй с президентскими надбавками за работу с коронавирусными пациентами желающих там работать, тем более вахтовым методом, почти не осталось», — заявил «Ъ» один из работников больницы.
Год назад, еще до пандемии, примерно такие же цифры называл глава республики Сергей Аксенов. «Количество работников сферы здравоохранения в 2014 году составляло 44 773 человека, из них медицинских работников — 34 451 человек. В настоящий момент в здравоохранении работает 42 758 человек. Из них медперсонал составляет 32 466 человек. При этом отрасли не хватает 598 врачей и 1483 специалистов из числа среднего медицинского персонала», — говорил он.
В марте 2020 года Аксенов заверял, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации для борьбы с коронавирусом будет перепрофилирован новый медцентр имени Семашко. Правда, на тот момент больница стоимостью более 10 млрд руб. была еще не достроена — медцентр должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. «Там большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, больница оборудована по самым современным условиям. Мы вполне можем использовать ее под конкретные задачи в части борьбы с коронавирусом. В режиме ЧС начинаем запуск работы больницы Семашко», — заявил он 26 марта. Потом местные власти, сославшись на срыв сроков поставок оборудования со стороны иностранных поставщиков, пообещали крымчанам открыть больницу в июле 2020 года, но вновь не уложились в заявленные сроки. Теперь чиновники обещают сдать ее к Новому году.
Напомним, всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 1469 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались. В субботу власти Украины решили закрыть до конца августа
Александр Дремлюгин, Симферополь