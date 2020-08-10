Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
16В Бейруте произошел сильный взрыв
14:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Курорты Крыма ждут врачей

В регионе ищут медиков для борьбы с COVID-19.

Коронавирус COVID-19
15:09 (мск)Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:34 MSK, 10.08
Инфицировано892 654+5 118
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
28.0710.08
Скончалось15 001+70
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
28.0710.08
Выздоровело696 681+3 259
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
28.0710.08
Инфицировано19 877 261+208 867
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
28.0710.08
Скончалось731 570+4 047
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
28.0710.08
Выздоровело12 127 638+172 894
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
28.0710.08
Идёт загрузка
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Крыму продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом — это происходит на фоне заполненных отдыхающими отелей и пансионатов. Оперативный штаб принял решение открыть в Симферополе дополнительный «ковидный» госпиталь на базе роддома. Врачей и персонал в срочном порядке набирают по объявлению. Ранее власти региона обещали перепрофилировать под борьбу с COVID-19 медцентр имени Семашко, но так и не смогли достроить больницу в срок.

Глава региона Сергей Аксенов подтвердил, что 8 августа в республике зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было 27 случаев, 6 августа — 24, а 5 августа в республике зафиксировали антирекорд — 39 случаев. В июне эти показатели были в два-три раза меньше. При этом в Крыму продолжается курортный сезон: в июле полуостров посетили 1,432 млн туристов. Средняя загрузка отелей и пансионатов составила 80%, а по ряду объектов — 95%. На август в санаторно-курортных организациях республики забронировано около 90% номерного фонда.

Судя по всему, переполненными оказались и инфекционные больницы — республиканский оперативный штаб решил открыть еще один «ковидный» госпиталь на базе симферопольского клинического родильного дома № 2 (находится на территории городской клинической больницы № 7).

«Туда будут госпитализировать людей с бессимптомным течением COVID-19 и явлениями ОРВИ, а также с односторонней пневмонией, подтвержденной компьютерной томографией», — рассказали «Ъ» в минздраве Крыма. В приказе ведомства говорится про 98 коек для «обычных» инфекционных пациентов и 12 — для реанимации.

Новость
«Коронавируса нет, масок не требуем». Отельеры Крыма забыли про меры безопасности

Официально новый госпиталь должен открыться сегодня, но его полноценная работа под вопросом из-за острого дефицита кадров. Минздрав Крыма уже дал объявление: «Для работы в госпитале для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Симферополе срочно требуются врачи любой специальности, а также медицинские сестры-анестезисты».

В коллективе клинической больницы № 7, на территории которой развернут новый госпиталь, говорят, что это следствие проблем кадровой политики системы здравоохранения республики. «Ситуация очень тяжелая. Вы представляете масштабы проблемы, если чиновники ищут медперсонал по объявлению? Резерва нет, специалистов мало, а после ряда неприятных историй с президентскими надбавками за работу с коронавирусными пациентами желающих там работать, тем более вахтовым методом, почти не осталось», — заявил «Ъ» один из работников больницы.

В правительстве Крыма «Ъ» рассказали, что в республике не хватает около 500 врачей и 1,5 тыс. специалистов среднего медперсонала.

Год назад, еще до пандемии, примерно такие же цифры называл глава республики Сергей Аксенов. «Количество работников сферы здравоохранения в 2014 году составляло 44 773 человека, из них медицинских работников — 34 451 человек. В настоящий момент в здравоохранении работает 42 758 человек. Из них медперсонал составляет 32 466 человек. При этом отрасли не хватает 598 врачей и 1483 специалистов из числа среднего медицинского персонала», — говорил он.

Новость
ВШЭ оценила стоимость туров по России с учетом возврата кешбэка

В марте 2020 года Аксенов заверял, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации для борьбы с коронавирусом будет перепрофилирован новый медцентр имени Семашко. Правда, на тот момент больница стоимостью более 10 млрд руб. была еще не достроена — медцентр должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года. «Там большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, больница оборудована по самым современным условиям. Мы вполне можем использовать ее под конкретные задачи в части борьбы с коронавирусом. В режиме ЧС начинаем запуск работы больницы Семашко», — заявил он 26 марта. Потом местные власти, сославшись на срыв сроков поставок оборудования со стороны иностранных поставщиков, пообещали крымчанам открыть больницу в июле 2020 года, но вновь не уложились в заявленные сроки. Теперь чиновники обещают сдать ее к Новому году.

Напомним, всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 1469 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 17 человек скончались. В субботу власти Украины решили закрыть до конца августа контрольно-пропускные пункты на границе с Крымом. Проехать через них смогут только граждане Украины и члены их семей.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько погибших в ходе протестов в Белоруссии?
Как западные СМИ оценивают выборы в Белоруссии
Лукашенко заявил, что протестующими управляли из-за границы
Фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от COVID-19
«Спартак» уговорили остаться в РПЛ
Снова нездорово. Европа готовится ко второй волне коронавируса
Атосу — 80 лет: как сейчас живет Вениамин Смехов (фото)
Иммунолог предупредил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19
Здоровье
Выглядящая на 30 лет 60-летняя американка раскрыла правила образа жизни Ее часто путают с дочерью.
Hi-Tech
Как выглядит «гордость СССР» сегодня (фото) Промышленность, которую мы потеряли
Горячие темы на Авто
Уровень жизни в России. 236
Лучшая Пятница года! 148
Конкуренты появились ?) 104
Хочу купить или женщину найти ! 73
Кино
Умерла итальянская актриса Франка Валери Она снималась в фильмах Феллини и Моничелли
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Люди больше не хотят давать деньги Навальному (видео)
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Gnezdo.ru
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Новости партнеров
Штаб Тихановской подготовил жалобу в ЦИК Белоруссии 
Тихановская прокомментировала итоги выборов в Белоруссии
В правительстве ФРГ прокомментировали выборы в Белоруссии
Зеленский прокомментировал протесты в Белоруссии
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь