Для россиян открылись турецкие курорты: что надо знать перед поездкой

Для поездки не нужно сдавать тест на коронавирус, пояснил RNS
«Справки об отсутствии коронавируса не нужно предъявлять ни при вылете, ни по прилету в Турцию. Единственное требование — это измерение тепловизорами температуры. Это происходит, в том числе, дистанционно через специально оснащенное оборудование аэропортов. Турция безвизовая страна, поэтому нужен действующий загранпаспорт и обязательное заполнение анкет», — сказал Горин.
«В случае только симптомов ярко выраженных — повышенной температуре — 38 градусов и выше — в этом случае происходит бесплатное
При возвращении в Россию туристы также должны будут заполнить анкету.
«По возвращении тоже заполняется анкета сначала на бумажном носителе и до вылета регистрация через сайт Госуслуг, куда впоследствии загружается в течение этих трех дней справка об отсутствии коронавируса», — рассказал Горин.
Международное авиасообщение возобновилось в России 1 августа. С этого дня россияне могут посетить Великобританию, Танзанию и Турцию. В частности, в этот день стали доступны поездки в Стамбул и Анкару.