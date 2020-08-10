Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
10:21 (мск), источник: RNS

Для россиян открылись турецкие курорты: что надо знать перед поездкой

Авиасообщение с курортами Турции возобновилось в России 10 августа. С этого дня россияне могут посетить Анталью, Бодрум и Даламан.

Коронавирус COVID-19
10:37 (мск)В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:34 MSK, 10.08
Инфицировано892 654+5 118
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
27.079.08
Скончалось15 001+70
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
27.079.08
Выздоровело696 681+3 259
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
27.079.08
Инфицировано19 863 850+215 766
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
27.079.08
Скончалось731 374+4 350
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
27.079.08
Выздоровело12 117 346+175 623
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
27.079.08
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Для поездки не нужно сдавать тест на коронавирус, пояснил RNS вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Справки об отсутствии коронавируса не нужно предъявлять ни при вылете, ни по прилету в Турцию. Единственное требование — это измерение тепловизорами температуры. Это происходит, в том числе, дистанционно через специально оснащенное оборудование аэропортов. Турция безвизовая страна, поэтому нужен действующий загранпаспорт и обязательное заполнение анкет», — сказал Горин.

Заполнить анкету туристы должны будут в самолёте и сдать ее по прибытию в Турцию пограничной службе. Измерение температуры происходит как в российских, так и в турецких аэропортах, объяснил он.

«В случае только симптомов ярко выраженных — повышенной температуре — 38 градусов и выше — в этом случае происходит бесплатное ПЦР-тестирование и после экспресс-теста принимается решение … Если будет выявлен пассажир заболевший, то у соседей тоже происходит просто тестирование без изоляции», — отметил вице-президент АТОР.

При возвращении в Россию туристы также должны будут заполнить анкету.

«По возвращении тоже заполняется анкета сначала на бумажном носителе и до вылета регистрация через сайт Госуслуг, куда впоследствии загружается в течение этих трех дней справка об отсутствии коронавируса», — рассказал Горин.

Лечение от коронавируса покрывают все страховые полисы. В общественных местах туристам рекомендуется носить маски. На территории отеля и при походе на пляж их использование не требуется, добавил он.

Международное авиасообщение возобновилось в России 1 августа. С этого дня россияне могут посетить Великобританию, Танзанию и Турцию. В частности, в этот день стали доступны поездки в Стамбул и Анкару.

Куда поедут российские туристы
Россия возобновила авиаперелеты на курорты Турции
Во время загрузки произошла ошибка.
10:43 (мск)© Ньюстюб
 Свидетель заявил о равнодушии Ефремова к жертве ДТП
Лукашенко назвал условие экстрадиции задержанных россиян на Украину
ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента
Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
Снова нездорово. Европа готовится ко второй волне коронавируса
Бежавшего экс-короля Испании нашли в номере за €11 000
Иммунолог предупредил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19
Владелец «Спартака» заявил об отказе участвовать в РПЛ
Родченков заявил, что в США скрывали положительные допинг-пробы
Gnezdo.ru
5 примет, что в вашем роду точно были дворяне
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 типа женщин, которых мужчины избегают
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Сколько будет стоить биткоин 3 краткосрочных прогноза
Авто
Редкий Porsche забыли на 8 лет в китайском дилерском центре Всего было выпущено три спорткара в таком цвете
Кино
Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото Актеры задействованы в романтической комедии «Рашн Юг»
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
3 советские женщины, чьи деяния потянули на смертную казнь
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Самолет-беглец: самая нелепая катастрофа советского истребителя
Популярные темы на «Детях»
Невероятные приключения Фроши в Уфе. Встреча сестер и немного интриги. 562
кто прав? 523
Еще про тесты и семейные отношения. 450
Можно ли развивать ребенка не вкладывая в него денег? 439
Новости партнеров
Английский запоминается сам при просмотре этих фильмов
Если вы используете эти дрова для шашлыка, знайте: больница обеспечена
Знакомый продавец рассказал, чем изнутри усеяны бочки с квасом
Единственное преступление, за которое женщина в колонии становится изгоем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь