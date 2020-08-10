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10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Письмо в бутылке за год переплыло океан и нашло получателя

Брошенное в океан в США письмо в бутылке проплыло шесть с половиной тысяч километров через Атлантику и нашло получателя в Марокко. Об этом сообщает UPI.

В апреле 2019 года третьеклассникам одной из школ американского штата Северная Каролина задали написать письмо, адресованное незнакомцу. На обратной стороне послания учащиеся оставили адрес школы и электронную почту своего учителя. Затем они положили свои письма в бутылки и бросили их в Атлантический океан.

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В воскресенье, 2 августа, на электронный адрес учителя пришло письмо. В нем сообщалось о том, что бутылку одной из учениц, Вивьен Байерли (Vivian Byerly), нашел рыбак из Марокко. Мужчина выслал фотографии послания и рассказал, что племянник помог ему перевести текст письма.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня обнаружил письмо в бутылке, запущенное 25 лет назад сотрудниками Калининградского музея Мирового океана. Теперь исследователи планируют выяснить, каким по счету было послание, и восстановить его маршрут.

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