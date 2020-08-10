В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным штаба, суточный рост уже девятый день не превышает 0,6%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском и Ненецком автономных округах (0,0%), Республике Северная Осетия (0,1%), Московской области (0,2%), Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиках (0,2%).
В частности, новые 694 случая выявлены в Москве, 179 — в Свердловской области, 157 — в Санкт-Петербурге, 153 — в Московской области, 128 — в Ростовской области. В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 180 972 человека.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, составило 3 259. Согласно данным штаба, всего выписали 696 681 человека. Доля выздоровевших составляет 78% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. В частности, за сутки были выписаны 898 пациентов в Москве, 202 — в Ямало-Ненецком автономном округе, 169 — в Московской области, 105 — в Ханты-Мансийском АО, 101 — в Ростовской области.
Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 70 против 77 днем ранее, всего умер 15 001 человек. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа инфицированных в стране. За сутки было зарегистрировано 13 летальных исходов в Москве, 10 — в Свердловской области, 7 — в Санкт-Петербурге, 5 — в Новосибирской области, по 4 — в Омской области и в Красноярском крае, еще в 18 регионах число умерших не превышало 3.