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11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг

Столб пепла поднялся на высоту 5 километров

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

На индонезийском острове Суматра проснулся стратовулкан Синабунг. По сообщениям местных СМИ, столб пепла поднялся на высоту около 5 километров. Ветром его разнесло по округе на 30 километров, в результате чего пострадали сельскохозяйственные угодья.

В район извержения были направлены военные, которые помогали жителям близлежащих территорий расчищать от пепла поля и улицы. Эвакуацию населения власти не объявляли, жителям раздали защитные маски и попросили по возможности не выходить из дома, передает Associated Press.

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Отметим, что Синабунг не был активным более 400 лет, а впервые проснулся лишь в 2010 году. За эти годы он извергался несколько раз. Наиболее катастрофическими были извержения в 2014-м (тогда погибли 16 человек) и в 2016-м (погибли 7 человек). Последний раз Синабунг проявлял активность в июне 2019 года.

Екатерина Гура

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