12:52 (мск), источник: Леди Mail.ru
Атосу — 80! Чем сейчас занимается актер Вениамин Смехов
10 августа исполняется 80 лет актеру Вениамину Смехову.
Несмотря на почтенный возраст, Смехов, прославившийся в 80-е ролью Атоса в картине о трех мушкетерах, ведет весьма активный образ жизни. Он пишет книги, гастролирует и явно сочувствует оппозиционерам всех мастей.
Вениамин Смехов признавался, что только во втором браке обрел настоящее семейное счастье. Вот уже более сорока лет актер живет вместе с Галиной Аксеновой, киноведом. «Мы с женой все друг другу прощаем, поэтому и столько лет вместе!» — говорит Смехов и сам в интервью иногда называет себя «победителем»: ему удалось создать крепкую семью, а это, по его словам, одно из самых главных достижений в жизни человека.
В то же время его
Дети Смехова
Дочь актера Алика Смехова на днях поделилась в инстаграме своим фото с отцом. По ее словам, они увиделись с папой впервые за четыре месяца —
«Впервые за пандемию встретилась с папой! 15 марта мы выступали в Питере, ну, а потом… суп с котом… сегодня мы празднуем выход книги “Жизнь в гостях” и обсуждаем грядущий юбилей, 10 августа», — подписала Смехова совместный снимок с отцом.
К своему 80-летию Смехов написал книгу мемуаров «Жизнь в гостях». Первый экземпляр книги он вручил дочери.
Вениамина Смехова как минимум трижды представляли к званию Народного артиста РФ — последний раз это произошло в 2010 году, к 70-летнему юбилею актера. Однако Смехов каждый раз отказывался.
«Сегодня все можно купить, а мне это не ценно, — вспоминал Смехов. — Когда должны были давать премию впервые, тогда нам на Таганке запрещали играть многое по политическим причинам. А потом случилась беда — режиссер Любимов был изгнан. И уже никаких разговоров о званиях и прочее.
А потом, наоборот, пришло время, когда меня вынуждали согласиться, потому что уже все молодые давно заслуженные и народные, а я нет. Но актеры Ульянов и Лавров сказали: давайте от этих советских цацек откажемся. И перестали даже подписывать себя народными артистами. Мне это так понравилось. Это было давно. А сейчас мне хотели подарить звание к юбилею. Но жена хорошо меня знает, она объяснила важному человеку, что я обижусь. Не надо мне. Экклезиаст замечательно сказал: доброе имя дороже звонкой масти. Высоцкому посмертно присвоили лауреата Госпремии. Пушкина посмертно признали".
Несмотря на свой возраст, Смехов продолжает сниматься в кино, выходит на театральную сцену и дает сольные творческие вечера. Хотя, по его собственным словам, от предложений кинорежиссеров часто отказывается: Смехов считает, что предлагают «много плохого».
«Я в каждый фильм не стремлюсь: могу себе позволить отказаться от плохого — плохой роли и плохой компании. За последние семь лет я,
Смехов рассказывал, что из современных режиссеров любит Лунгина, Серебренникова, Грымова и Учителя: «Это просто подарочные имена сегодняшней кинематографии. Ну и все хорошее делается, конечно, не за деньги». (Вероятно, актер имел в виду минимальную господдержку. — Прим. ред.).