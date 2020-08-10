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15:53 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов

После возращения с российских курортов коронавирусом заболевают около шести человек из 10 тыс. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:46 MSK, 10.08
Инфицировано892 654+5 118
28.07
5395
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5475
30.07
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2.08
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5.08
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7.08
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Скончалось15 001+70
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Инфицировано19 895 082+220 217
28.07
231261
29.07
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30.07
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Скончалось731 864+4 223
28.07
5361
29.07
6266
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28.07
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29.07
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30.07
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31.07
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4.08
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6.08
219833
7.08
207157
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169746
9.08
197009
10.08
178412
28.0710.08
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Источник: РИА "Новости"

«Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, я хочу сказать, что по российским курортам из 10 тыс. вернувшихся заболевших порядка шести человек», — отметила она.

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Попова добавила, что несмотря на то, что цифра кажется незначительной, россиянам следует придерживаться всех рекомендаций ведомства во время отдыха на российских курортах.

Ранее стало известно, что в Сочи власти усилят контроль за соблюдением масочного режима из-за возможного роста заболеваемости во время пика туристического сезона.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил о том, что массовый приток россиян на курорты может привести к всплеску заболеваемости в регионах. По его мнению, рост числа заболевших будет наблюдаться уже во второй половине августа.

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