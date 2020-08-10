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19:13 (мск), источник: Газета.Ру

Ведущий «Модного приговора» объяснил отмену каракулевых шапок модой на веганство

Указ президента России, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками ВС РФ, может объясняться борьбой с мясоедством и курсом на веганство. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев.

Источник: РИА "Новости"

«Возможно, это было вызвано экологическими соображениями — борьба с мясоедами. Сейчас взято направление на веганство, поэтому хотят, чтобы в России прекратили кушать барашков. Если барашков продолжат подавать, то их шкуры лучше все-таки пустить на шапки, а не на помойку. Это утилитарный подход. А баранину у нас любят», — пояснил он.

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По словам ведущего, важно понимать, из какого именно меха будут изготавливать новые шапки.

«Какой это будет мех? Есть норка, есть соболь, есть чернобурка, а есть бобер, нерпа. Может быть, наши генералы будут носить шапки из меха горностая или собольи шапки, как у бояр», — предположил Васильев.

Согласно указу Владимира Путина, каракулевые шапки сохранятся у генералитета и полковников ФСБ и Росгвардии. В ВС РФ полковники получат меховые шапки с козырьком, а генералы — меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения.

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