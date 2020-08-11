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15:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Археолог-любитель с металлоискателем нашел предметы бронзового века в Шотландии

Британскому археологу-любителю удалось найти в Шотландии хорошо сохранившиеся меч и конскую сбрую времен бронзового века. Мариуш Степин говорит, что, обнаружив артефакты, он «просто затрясся от восторга».

Источник: CROWN COPYRIGHT

Степин нашел артефакты в июне неподалеку от границы между Англией и Шотландией, на шотландской стороне. Эксперты считают его находку чрезвычайно важной.

Местный климат способствовал сохранности частей сбруи, сделанных из кожи и дерева, что позволило ученым лучше понять, как в те времена отдельные части сбруи крепились между собой.

Мариуш Степин нашел клад в июне | Источник: DARIUSZ GUCWA

Это произошло в июне. Мариуш Степин и его друзья ходили по полю с металлоискателями, когда прибор Мариуша вдруг показал, что на глубине около полуметра закопан сделанный из бронзы предмет.

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«Я подумал, что такого я еще ни разу не видел», — говорит Мариуш. Поначалу он подумал, что обнаружил не известную раньше часть истории Шотландии.

Археолог-любитель и его друзья сообщили о находке археологам, а когда они приехали — провели 22 дня в палатке в поле, наблюдая за их работой.

«Каждый день они находили что-то новое, каждый день мы узнавали что-то новое», — говорит он.

Среди прочего, археологи обнаружили меч в ножнах, изделия из кожи, кольца, украшения, и наконечники для оси колесницы.

Также были найдены плохо сохранившиеся бубенцы, которые привязывали к упряжи лошади.

Это первая подобная находка в Шотландии и третья во всей Великобритании.

«Я очень, очень рад, что обнаружил предметы трехтысячелетней давности. Я до сих пор не могу поверить, что это и в самом деле произошло».

Археологи нашли меч в ножнах | Источник: CROWN COPYRIGHT

Эмили Фриман, глава правительственного бюро кладов, говорит, что открытие Степина чрезвычайно интересно:

До сих пор в Шотландии находили чрезвычайно мало предметов бронзового века. Теперь найдены не только предметы из бронзы, но и из кожи. Остается много работы для того, чтобы понять, почему они были там захоронены.

Бронзовый век в Великобритании начался примерно в 2000 году до нашей эры.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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