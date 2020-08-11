15:22 (мск), источник: BBC News Русская служба
Археолог-любитель с металлоискателем нашел предметы бронзового века в Шотландии
Британскому
Степин нашел артефакты в июне неподалеку от границы между Англией и Шотландией, на шотландской стороне. Эксперты считают его находку чрезвычайно важной.
Местный климат способствовал сохранности частей сбруи, сделанных из кожи и дерева, что позволило ученым лучше понять, как в те времена отдельные части сбруи крепились между собой.
Это произошло в июне. Мариуш Степин и его друзья ходили по полю с металлоискателями, когда прибор Мариуша вдруг показал, что на глубине около полуметра закопан сделанный из бронзы предмет.
«Я подумал, что такого я еще ни разу не видел», — говорит Мариуш. Поначалу он подумал, что обнаружил не известную раньше часть истории Шотландии.
«Каждый день они находили
Среди прочего, археологи обнаружили меч в ножнах, изделия из кожи, кольца, украшения, и наконечники для оси колесницы.
Также были найдены плохо сохранившиеся бубенцы, которые привязывали к упряжи лошади.
«Я очень, очень рад, что обнаружил предметы трехтысячелетней давности. Я до сих пор не могу поверить, что это и в самом деле произошло».
Эмили Фриман, глава правительственного бюро кладов, говорит, что открытие Степина чрезвычайно интересно:
До сих пор в Шотландии находили чрезвычайно мало предметов бронзового века. Теперь найдены не только предметы из бронзы, но и из кожи. Остается много работы для того, чтобы понять, почему они были там захоронены.
Бронзовый век в Великобритании начался примерно в 2000 году до нашей эры.