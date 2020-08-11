АТОР составила рейтинг самых популярных регионов России среди туристов

Однако из-за пандемии российские курорты оказались не готовы принять так много отдыхающих, считают в ассоциации. Местные жители почувствовали это на себе: они рассказали «Газете.Ru» о бесконечных пробках на дорогах, пустых прилавках и страхе подхватить коронавирус от туристов.
Если не считать черноморское побережье, то Кавказские Минеральные Воды возглавили рейтинг самых популярных для российских туристов направлений в 2020 году. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
«Ввиду того, что границы на замке, россияне предпочли совершенно разные территории».
Рейтинг можно составить такой: Кавказские Минеральные Воды, побережье Балтики, то есть Калининградская область, Байкал, Алтай и Хакасия.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также считает, что, не считая черноморское побережье, самыми заполненными туристами в отпускной сезон 2020 года стали Байкал и Алтайский край. Однако, по словам эксперта, туристический всплеск там не произошел — на фоне пандемии местным может лишь казаться, что отдыхающих стало больше.
«Байкал и Алтай — места известные. Они занимают важное место во внутреннем туризме. Создалось ощущение взрывообразного роста, так как сезон был очень короткий: туристы отдыхают в этом году только в июле и августе. Поэтому они сконцентрировались на очень узком временном отрезке. Конечно, заполненность Алтая и Байкала туристами сейчас стопроцентная», — пояснил Ромашкин «Газете.Ru».
При этом ни один из регионов не был готов к наплыву туристов, заявил замглавы АТОР. В то же время он подчеркнул, что в условиях пандемии COVID-19 это нормальное явление абсолютно для всех курортов: как черноморских, так и менее популярных.
«В этом году к наплыву туристов были не готовы все одновременно. Основная причина заключается в том, что наши курорты закрывались и открывались, по сути, спонтанно. Отельеры не могли подготовиться к запуску сезона заранее, поскольку еще в мае мы думали, что вообще сезона не будет. Только в июне начались послабления. Сумбурный сезон, очень необычный, нестандартный — конечно, в таких ситуациях совершается большое количество ошибок», — сообщил Уманский.
Ирина Карасева, жительница города Зеленоградска на прибалтийском побережье, также почувствовала на себе неготовность курорта к массовому турпотоку.
Народу много стало, пробки на дороге, очереди в магазинах, иногда даже прилавки полупустые, потому что все сметают туристы. Не продуман вопрос парковок — наплыв машин очень большой, а эвакуаторы тут как тут.
С ней соглашается землячка Анна Кононович. «В Зеленоградске мало парковочных мест. Это создает жителям некоторые трудности: во-первых, создаются пробки, а, во-вторых, даже около магазина или банка негде припарковаться. В выходные, когда происходит большой наплыв туристов, приходится учитывать большие пробки при планировании поездки», — отметила она.
Вдобавок по соцсетям распространяются новости о туристах, выпивающих в общественных местах в Зеленоградске, рассказала девушка. «Но я отношусь к туристическому сезону положительно, потому что в Зеленоградске очень много малых бизнесов — магазинов, кафе. Все это им помогает развиваться и зарабатывать», — обратила внимание собеседница «Газеты.Ru».
Работница общепита Екатерина Снеговская подтвердила, что местные предприниматели только рады туристам несмотря на то, что они абсолютно не соблюдают правила санитарно-эпидемиологической безопасности. «У нас зависит от туристов практически все. Мы им рады. Малая часть из них ходит в масках, соблюдает дистанцию. Но и курорт, мне кажется, не был готов вовремя в турпотоку в этом году. В связи с пандемией сложно было восстановится после столь продолжительного «отпуска», — заявила девушка.
В городе Белокуриха Алтайского края, где отдыхающие массово лечатся водой из минеральных источников, озерной грязью и голубой глиной, и вовсе боятся, что турпоток поспособствует распространению коронавирусной инфекции на курорте.
«Короной» почти никто не болел — как начался туристической сезон, начались и заражения.
Во время пандемии всех, кто работал в санаториях, на треть ставки поставили, многих сократили. Магазины закрылись, зарплаты не платили, так как выручки не было. Сейчас тоже не сказать, что все наладилось. Для туристов хорошо все сделано, а для жителей — нет, — посетовал горожанин Александр в беседе с «Газетой.Ru».
У Байкала, как утверждает местная жительница Елена, коронавирусной инфекции бояться отдыхающим не стоит. «Много пьющих на улицах, но это не только туристы, но и наши местные. Автобусы заполнены бывают отдыхающими. Правила безопасности от “ковида” никто не соблюдают, да и у нас тут коронавируса нет. Вот пусть лучше к нам все отдыхающие едут, чем в Крым мотаться. У нас, на Байкале, побезопаснее, никто не лежит друг на друге на пляжах», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».
Мария Иванова, которая проживает на полюбившихся россиянами Минеральных Водах в городе Георгиевске, оценивает нынешний курортный сезон положительно. «Особо жизнь не поменялось после начала сезона отпусков, просто прибавилось число отдыхающих. Правда, не все отдыхающие соблюдают санитарно-эпидемиологические правила», — заключила она в разговоре с «Газетой.Ru».
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