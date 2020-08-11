06:14 (мск), источник: Известия
Стрелка на COVID-19: умные часы выявят коронавирус
Гаджеты заподозрят инфекцию еще во время инкубационного периода.
Ускоренный пульс и увеличение времени сна характерны для 85% пациентов с коронавирусом, что позволяет использовать эти показатели для раннего определения COVID-19 с помощью умных часов и
Умные часы и
Всем им было предложено постоянно носить
При этом здоровье добровольцев тщательно контролировали с помощью стандартных медицинских методов. Это позволило вовремя выявить заражение коронавирусом и точно определить время появления его первых симптомов у 31 человека из контрольной группы.
«Анализ информации с помощью нашего математического алгоритма показал, что у 85% зараженных коронавирусом испытуемых наблюдалось увеличение данных показателей еще до появления первых симптомов СOVID-19».
По мнению исследователей, полученные результаты доказывают возможность более ранней диагностики заболевания, которая позволит выявить его за 14 дней до первых видимых проявлений и вовремя начать лечение опасной инфекции. Таким образом, мониторинг показателей организма с помощью
Также в ходе исследования ученые заметили у трех заразившихся коронавирусом испытуемых признаки перенесенного стресса, после которого пациенты впервые почувствовали недомогание. Согласно предварительным выводам, это может означать наличие связи между уровнем психологической нагрузки и формой проявления коронавирусной инфекции у человека. При этом тревожное состояние само по себе рассматривается исследователями как предвестник заболевания, поскольку перед проявлением симптомов его испытывали 67% зараженных COVID-19.
Перспективность предложенной методики подтвердили в Московском
— В реальной клинической практике небольшие отклонения предложенных для мониторинга показателей обычно неинформативны, — сказал научный сотрудник Лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Давид Наимзада.
Однако их правильная обработка действительно может изменить ситуацию, сделав
фитнес-браслетыинструментом, который будет предупреждать пользователей о вероятности заражения коронавирусом.
Согласны с этой оценкой и
— Лично я не слышал о гаджетах, которые предупреждали бы об инфекционных заболеваниях. Вместе с тем предложенная концепция выглядит вполне логичной, и при ее успешной реализации действительно можно будет добиться более масштабного и более раннего выявления коронавируса, — отметил директор по развитию компании «Доктор на работе» Илья Куприянов. — При этом конечный диагноз можно будет поставить только после подтверждения полученной информации тестом ПЦР.
По словам эксперта, новая технология может быть внедрена довольно быстро за счет интеграции использованной в исследовании программы со встроенными сервисами мониторинга здоровья, которые работают в операционных системах мобильных устройств IOS и Android.
— Однако в России с таким сценарием внедрения может возникнуть проблема, поскольку в случае его реализации статистика о здоровье россиян попадет в распоряжение компаний Apple и Google, — предупредил Илья Куприянов. — Вряд ли наше государство одобрит данный вариант. Скорее всего, вместо него будет выбрано использование
Интересно, что это уже не первая работа данной группы специалистов в области ранней медицинской диагностики. В частности, ранее им удалось успешно использовать анализ показателей с носимых устройств для определения болезни Лайма, которая также входит в группу инфекционных заболеваний.