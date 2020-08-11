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06:14 (мск), источник: Известия

Стрелка на COVID-19: умные часы выявят коронавирус

Гаджеты заподозрят инфекцию еще во время инкубационного периода.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:35 MSK, 11.08
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Источник: Известия

Ускоренный пульс и увеличение времени сна характерны для 85% пациентов с коронавирусом, что позволяет использовать эти показатели для раннего определения COVID-19 с помощью умных часов и фитнес-браслетов. К таким выводам пришли американские ученые, проводившие исследование на группе из 5 тыс. добровольцев, жизненные показатели которых отслеживали с помощью гаджетов. Данный метод может стать более массовым способом диагностики, чем тест ПЦР, и даст возможность выявлять болезнь в инкубационном периоде, за 14 дней до появления симптомов.

Сердечное ускорение

Умные часы и фитнес-браслеты приобретают всё большую популярность, позволяя следить за такими характеристиками физической активности человека, как частота пульса и параметры сна. Анализ данной информации может пригодиться не только для поддержания хорошей формы, но и при выявлении опасных заболеваний. Одну из наиболее интересных методик диагностики с помощью гаджетов придумали американские ученые из Стэнфордского университета и университета Кейс Вестерн, предложив использовать их для диагностирования COVID-19.

Действенность новой методики была доказана в ходе масштабного исследования, для которого ученые привлекли 5 тыс. добровольцев.

Всем им было предложено постоянно носить фитнес-браслеты вместе с установкой специальной программы MyPHD — с ее помощью полученные параметры организма записывались и передавались ученым для дальнейшей обработки.

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При этом здоровье добровольцев тщательно контролировали с помощью стандартных медицинских методов. Это позволило вовремя выявить заражение коронавирусом и точно определить время появления его первых симптомов у 31 человека из контрольной группы.

Во время исследования отслеживались три показателя: пульс в состоянии покоя, частота сердечных сокращений, приходящаяся на один шаг при ходьбе, а также продолжительность сна, — отметили ученые в научной статье, написанной по результатам исследования.
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«Анализ информации с помощью нашего математического алгоритма показал, что у 85% зараженных коронавирусом испытуемых наблюдалось увеличение данных показателей еще до появления первых симптомов СOVID-19».

По мнению исследователей, полученные результаты доказывают возможность более ранней диагностики заболевания, которая позволит выявить его за 14 дней до первых видимых проявлений и вовремя начать лечение опасной инфекции. Таким образом, мониторинг показателей организма с помощью фитнес-браслетов и умных часов может стать более действенным методом, чем стандартный тест ПЦР, который редко проводят до появления симптомов заболевания.

Также в ходе исследования ученые заметили у трех заразившихся коронавирусом испытуемых признаки перенесенного стресса, после которого пациенты впервые почувствовали недомогание. Согласно предварительным выводам, это может означать наличие связи между уровнем психологической нагрузки и формой проявления коронавирусной инфекции у человека. При этом тревожное состояние само по себе рассматривается исследователями как предвестник заболевания, поскольку перед проявлением симптомов его испытывали 67% зараженных COVID-19.

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Защита данных

Перспективность предложенной методики подтвердили в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

— В реальной клинической практике небольшие отклонения предложенных для мониторинга показателей обычно неинформативны, — сказал научный сотрудник Лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Давид Наимзада.

Однако их правильная обработка действительно может изменить ситуацию, сделав фитнес-браслеты инструментом, который будет предупреждать пользователей о вероятности заражения коронавирусом.

Согласны с этой оценкой и IT-специалисты.

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— Лично я не слышал о гаджетах, которые предупреждали бы об инфекционных заболеваниях. Вместе с тем предложенная концепция выглядит вполне логичной, и при ее успешной реализации действительно можно будет добиться более масштабного и более раннего выявления коронавируса, — отметил директор по развитию компании «Доктор на работе» Илья Куприянов. — При этом конечный диагноз можно будет поставить только после подтверждения полученной информации тестом ПЦР.

По словам эксперта, новая технология может быть внедрена довольно быстро за счет интеграции использованной в исследовании программы со встроенными сервисами мониторинга здоровья, которые работают в операционных системах мобильных устройств IOS и Android.

— Однако в России с таким сценарием внедрения может возникнуть проблема, поскольку в случае его реализации статистика о здоровье россиян попадет в распоряжение компаний Apple и Google, — предупредил Илья Куприянов. — Вряд ли наше государство одобрит данный вариант. Скорее всего, вместо него будет выбрано использование смарт-часов российского производства, которые смогут присылать данные напрямую в Минздрав РФ. Но станут ли россияне носить гаджеты на таких условиях? Это вопрос.

В дальнейшем американские ученые собираются увеличить точность своего нового метода, прибавив к наблюдаемым показателям концентрацию кислорода в крови, снижение которой может говорить о поражении легочной ткани, страдающей при коронавирусной пневмонии.

Интересно, что это уже не первая работа данной группы специалистов в области ранней медицинской диагностики. В частности, ранее им удалось успешно использовать анализ показателей с носимых устройств для определения болезни Лайма, которая также входит в группу инфекционных заболеваний.

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