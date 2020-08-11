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11:47 (мск), источник: Газета.Ру

Певица Валентина Легкоступова впала в кому из-за серьезных травм головы

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое.

Источник: РИА "Новости"

Заслуженную артистку России Валентину Легкоступову, известную благодаря хиту «Ягода-малина», обнаружили с пробитой головой и синяками. На протяжении нескольких дней 54-летняя певица и ее новый муж — 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов — выпивали и не отвечали на звонки. Дочь Легкоступовой Аннета обнаружила артистку в квартире еще в сознательном состоянии, передает Mash.

«Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое», — утверждает источник.

Увидев покалеченную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения, дочь Легкоступовой вызвала «скорую», после чего влюбленных доставили в наркологическую клинику. Из-за тяжелой травмы состояние певицы резко ухудшилось, и ее перевели в другое медучреждение для срочной операции. Пока медики спасали жизнь Легкоступовой, ее супруг сбежал из больницы и перестал выходить на связь. Согласно источнику, сейчас его ищет полиция для выяснения обстоятельств инцидента.

За месяц до происшествия Легкоступова вышла замуж за Фирсова в Сочи, а через неделю они обвенчались в одном из храмов Крыма.

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«Таинство мы совершили в деревне Грушевка, на родине моего отца! — рассказала артистка “Собеседнику”. — Там есть храм, который был построен в I—IV вв. Местные жители тщательно его оберегали, чтобы он не попал под осквернение. В какой-то момент даже засыпали землей, превратив в холм. А потом отрыли. У нас есть духовный наставник отец Агапит, который нас венчал. Мы, конечно, очень волновались. Нас венчали очень древними венцами. Их использовали еще во времена Екатерины».

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По словам Легкоступовой, она не приглашала на свадьбу своих коллег из российского шоу-бизнеса — на церемонии присутствовали только родственники и самые близкие друзья. Артистка отметила, что была счастлива видеть на торжестве свою мать.

«Несмотря на то, что мы взрослые люди, Юра приезжал к моей маме и просил моей руки, — поделилась певица. — В общем, выполнил все требования, которые должны предшествовать браку. Она нас благословила: все по-честному. Мы вышли из храма просветленные, спокойные и абсолютно уверенные в завтрашнем дне. Честно говоря, очень хотели обвенчаться: нам мало официального брака. Теперь мы стали перед Богом мужем и женой».

Новоиспеченный муж знаменитости признался, что давно был влюблен в Легкоступову и ее волшебный голос.

«Песни Валюши я слушаю с 1986 года, — рассказал Фирсов. — Всегда ее знал и любил. Так сложилось, что мы целых пять лет общались исключительно в социальных сетях и только потом познакомились вживую. Я влюбился в ее голос. Мне было достаточно интонаций, чтобы ощутить невероятное щемящее чувство к человеку, который оказался истинно твоим. Так что я влюбился сначала в голос, а потом в саму Валюшу».

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В разговоре с мужем Легкоступовой выяснилось, что он является мастером спорта международного класса, девятикратным чемпионом России и первым в стране, кто прошел Атлантику на регате в одиночку. По словам артистки, муж приобщает ее к спорту и берет с собой на соревнования.

Брак с Фирсовым стал для Легкоступовой третьим. В октябре прошлого года она призналась, что не жалеет об этом опыте, но не надеется выйти замуж снова.

«Не было ни одного мужчины сильнее меня, — заявила артистка. — Из-за этого не сложилось. Хотя они были умные. Разве я похожа на ту, которая живет с дураками? У меня было два довольно длительных брака. Сейчас я свободна. Но в ЗАГС идти не собираюсь: не с кем! Меня все мужчины боятся. Даже не знаю, почему: неужели я такая страшная? Быть может, потому, что у меня эрогенная зона находится в мозгу? Из-за этого мне очень трудно подобрать себе спутника. Не знаю, найдется ли такой вообще».

Также Легкоступова выдвинула серьезные требования для потенциального супруга: по словам артистки, для нее важны «мышление и морально-нравственная планка».

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