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12:02 (мск), источник: Известия

Вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Об этом «РИА Новости» сообщает 11 августа со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

Коронавирус COVID-19
12:47 (мск)Раскрыты побочные эффекты зарегистрированной вакцины от коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:35 MSK, 11.08
Инфицировано897 599+4 945
28.07
5395
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Инфицировано20 092 855+223 728
28.07
231261
29.07
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28.0710.08
Скончалось736 254+4 801
28.07
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29.07
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28.07
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29.07
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Источник: РИА "Новости"

«Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021», — говорится в сообщении.

Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС его слова.

7 августа замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром им. Н. Гамалеи, планировали зарегистрировать 12 августа.

Гриднев также рассказал, что первыми получателями вакцины центра им. Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.

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