Вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года

«Срок введения в гражданский оборот — 01.01.2021», — говорится в сообщении.
Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС его слова.
7 августа замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром им. Н. Гамалеи, планировали зарегистрировать 12 августа.
Гриднев также рассказал, что первыми получателями вакцины центра им. Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.