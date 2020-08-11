Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса

«Я знаю, что эта вакцина (первая вакцина от коронавируса в мире — ИФ), как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он рассказал, что после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим.
И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антител к коронавирусу — ИФ) высокие.
Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, «все проходит так, как будто ничего и не делали».
Ранее на этом совещании Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совещании, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата.
Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм». В первую очередь, по словам Мурашко, прививку сделают медикам и учителям. «Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и тем, от кого зависит здоровье детей — это наши учителя», — сказал министр.