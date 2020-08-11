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12:23 (мск), источник: Интерфакс

Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
12:47 (мск)Раскрыты побочные эффекты зарегистрированной вакцины от коронавируса
РоссияМир
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6266
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29.0711.08
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Источник: РИА "Новости"

«Я знаю, что эта вакцина (первая вакцина от коронавируса в мире — ИФ), как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он рассказал, что после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим.

И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антител к коронавирусу — ИФ) высокие. ​​​​​​​
Владимир Путин
президент РФ

Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, «все проходит так, как будто ничего и не делали».

Ранее на этом совещании Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совещании, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата.

Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией «Биннофарм». В первую очередь, по словам Мурашко, прививку сделают медикам и учителям. «Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и тем, от кого зависит здоровье детей — это наши учителя», — сказал министр.

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