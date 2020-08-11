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12:23 (мск), источник: Вести.Ru

Доктор Мясников объяснил необходимость носить маски

Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» поднял один из самых актуальных вопросов на сегодняшний день: носить или не носить медицинские маски?

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Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что для граждан Китая и Японии эти средства индивидуальной защиты уже давно стали не просто необходимым атрибутом, но и частью традиционной культуры. И если в самом начале распространения COVID-19 специалисты рекомендовали носить маски заболевшим, людям с симптомами ОРВИ, медикам и лицам, имевшим контакт с носителем вируса, то со временем рекомендации изменились.

Когда надежды на скорое завершение эпидемии развеялись, и вирус стал распространяться с огромной скоростью, а также стало известно о возможном бессимптомном носительстве, специалисты решили, что маски должны носить абсолютно все, без каких-либо исключений.

По словам эксперта, отсутствие симптомов не является гарантией безопасности, ведь человек может чувствовать себя прекрасно и даже не подозревать, что вирус уже попал в его организм. За несколько дней до клинических проявлений он может активно распространять вирус.

В студии передачи «О самом главном» Александр Мясников подчеркнул: «Лично вас, если вы здоровы, маска от болезни не спасет. Но если я больной, чтобы не заразить кого-то, эта маска удерживает частички слюны, назального секрета от того, чтобы они не разлетались на полтора метра и не инфицировали другого». Именно поэтому на сегодняшний день маска является обязательным средством индивидуальной защиты от коронавируса.

Доктор также рекомендовал тщательно мыть руки с мылом (не менее 20 секунд) и использовать антисептики, содержащие спирт. При этом он отметил, что антибактериальное мыло увеличивает резистентность к антибиотикам, поэтому оно не подходит для ежедневного применения.

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