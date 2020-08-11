Раскрыты побочные эффекты зарегистрированной вакцины от коронавируса

«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины… бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции», — говорится в инструкции.
Также вакцина может вызвать тошноту, диспепсию, снижение аппетита и иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов может появиться аллергическая реакция.
В инструкции говорится, что у пациентов, которые получают иммуноподавляющую терапию, и пациентов с иммунодефицитом после вакцинации может не развиться достаточно сильный иммунитет к коронавирусу. Таким пациентам нужно прекратить прием иммуноподавляющих препаратов на месяц до и после вакцинации.
Вакцина предназначена для людей в возрасте 18−60 лет. Противопоказания для прививки от коронавируса: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, тяжелая аллергия в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — прививку можно делать через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии.