Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 августаОткрытие аэропорта "Шереметьево", выход на экраны сериала "Семнадцать мгновений весны" и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
12:47 (мск), источник: RNS

Раскрыты побочные эффекты зарегистрированной вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может вызвать побочные эффекты в первые два дня после ее применения, при этом они пройдут в течение следующих трех дней, говорится в инструкции к вакцине, опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств. Вакцина от коронавируса научного центра им. Н. Ф. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:35 MSK, 11.08
Инфицировано897 599+4 945
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
29.0711.08
Скончалось15 131+130
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
29.0711.08
Выздоровело703 175+6 494
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
29.0711.08
Инфицировано20 092 855+223 728
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
29.0711.08
Скончалось736 254+4 801
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
29.0711.08
Выздоровело12 350 879+229 852
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
29.0711.08
Идёт загрузка

«Нежелательные явления, характерные для применения вакцины… бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции», — говорится в инструкции.

Видео
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19

Также вакцина может вызвать тошноту, диспепсию, снижение аппетита и иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов может появиться аллергическая реакция.

В инструкции говорится, что у пациентов, которые получают иммуноподавляющую терапию, и пациентов с иммунодефицитом после вакцинации может не развиться достаточно сильный иммунитет к коронавирусу. Таким пациентам нужно прекратить прием иммуноподавляющих препаратов на месяц до и после вакцинации.

Вакцина предназначена для людей в возрасте 18−60 лет. Противопоказания для прививки от коронавируса: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, тяжелая аллергия в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — прививку можно делать через 2−4 недели после выздоровления или ремиссии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Роспотребадзор назвал число вернувшихся с российских курортов с коронавирусом
Добровинский прокомментировал «переломное» видео в деле Ефремова
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19
Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
В Китае прошел разрушительный торнадо (видео)
Биологи обнаружили акулу, которая «пряталась» 122 года
Доктор Мясников объяснил необходимость носить маски
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Hi-Tech
В России рухнули цены на крутые телевизоры Украсят любую комнату
Горячие темы на Авто
Уровень жизни в России. 247
Конкуренты появились ?) 104
Хочу купить или женщину найти ! 73
Посоветуйте, правильно ли сделал ? 69
Кино
Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период» Актриса станет участницей проекта про фигурное катание
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Звездный отпуск: узнай более подробно
8 способов узнать, что ваш телефон прослушивают
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Самые свежие новости о здоровье Надежды Бабкиной
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь