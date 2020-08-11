Писателя Владислава Крапивина вернули в больницу Екатеринбурга после скандала. Что об этом известно
Известный детский писатель Владислав Крапивин в середине июля был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга. Вечером 9 августа его сноха и руководитель основанного им центра «Каравелла» Лариса Крапивина сообщила, что 81-летнего писателя выписали из больницы в худшем состоянии, чем при поступлении. После поднявшегося скандала Крапивина вновь госпитализировали.
Источник:РИА "Новости"
Крапивина написала в «Фейсбуке», что 15 июля писателя отправили в больницу на скорой помощи, после того как он упал, встав утром с кровати. Он был в сознании, но плохо разговаривал, у него заподозрили инсульт.
«Отвезли в 24 больницу, где сделали КТ головного мозга и легких, кардиограмму и анализ крови, семье было сказано, что инсульта и инфаркта нет, но есть подозрение на “ковид”, потому что КТ легких показало наличие пневмонии с 25% поражения», — написала Крапивина.
После этого с подозрением на коронавирус Владислава Крапивина определили в палату интенсивной терапии городской больницы номер 40 Екатеринбурга. Дважды у него брали анализ на коронавирус, но результат в обоих случаях был отрицательным, пишет Лариса Крапивина, оговариваясь, что не является специалистом и не может оценивать действия врачей.
Но после выписки из больницы писатель чувствует себя плохо, добавляет Крапивина: «в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома, и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Все это вызывает адскую боль и мучения. Он все время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота» (сохранена орфография оригинального поста). На просьбу об интервью Лариса Крапивина не ответила.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала Би-би-си, что увидела пост Крапивиной и сразу связалась с замминистра здравоохранения области Иреной Базите. После этого домой к Крапивину приехала скорая помощь, он был госпитализирован в областную клиническую больницу № 1, и на собравшемся консилиуме было определено его дальнейшее лечение. «В Москву его решено не перевозить, так как, по мнению врачей, сосуды могут не выдержать перелета. В дальнейшие медицинские подробности я не вхожу», — сообщила Мерзлякова.
Пресс-служба свердловской ОКБ№ 1 подтвердила Би-би-си госпитализацию Владислава Крапивина в полночь с воскресенья на понедельник, но от дальнейших комментариев отказалась. В городской больнице № 40 также отказались от комментариев, сославшись на закон о врачебной тайне.
Из шести служб больницы до недавнего времени три работали с больными коронавирусом (сейчас — две). Из поста Крапивиной следует, что 81-летний писатель лежал именно в «ковидном» отделении — что, среди прочего, лишило его доступа родственников. Руководитель отдела общественных связей больницы № 40 Инна Абелинскене заявила Би-би-си, что в обычных условиях родственники тяжелых или пожилых больных могут помогать в уходе за пациентами, но условиях пандемии доступ в больницу для них закрыт.
Татьяна Мерзлякова заявила Би-би-си, что областной минздрав проведет анализ ситуации в больнице № 40, приведшей к данному инциденту. В пресс-службе областного минздрава переадресовали в администрацию города: две системы здравоохранения — свердловская областная и екатеринбургская городская — лишь начинают процесс слияния и подчинения последней — первой; решение о реформе было представлено публике после июльского визита в Екатеринбург министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Владислав Крапивин основал движение «Каравелла» в 1961 году. Оно действует и сейчас | Источник:РИА "Новости"
Командор «Каравеллы»
«Владислав Крапивин — продолжатель гайдаровско-гриновских, романтически мальчишеских традиций в литературе, — говорит Наталья Козловская, шеф-редактор сайта «Библиогид».
«Мальчики хотели быть похожими на его героев, а девочки влюблялись в оруженосца Кашку, в мальчика со шпагой из одноименных книг… Тогда его книги читали 12−14-летние, сейчас — 8−11-летние; дети стали другими. Но и сейчас его книги — особенно “Летящие сказки”, “Журавленок и молнии”, “Голубятня на желтой поляне” — пользуются спросом в библиотеках: одним советуют их родители, другим — товарищи», — говорит Козловская.
«Крапивин был немного «в стороне от социализма»: если для Анатолия Алексина, Владимира Железникова, Юрия Яковлева было важно горьковское «воспитывать — значит революционизировать», то для Крапивина был значим упор на нравственную позицию. Он, по сути, — скаут, ведь и скаутское движение, основанное британцем Баден-Пауэллом в 1907 году, выросло из книги канадца Сетона-Томпсона «Маленькие дикари, или Повесть о том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и чему они научились». А Крапивин — один — и писал книги, и создал движение «Каравелла», — добавляет Козловская.
Отряд «Каравелла», основанный 2 июля 1961 года, действует в Екатеринбурге и сейчас; он воспитал тысячи уральцев. Главные навыки: водить яхту, фехтовать, писать для газеты и снимать кино. Этим летом «каравелльская» студия FIGA при поддержке фонда президентских грантов вела съемки фильма по сборнику самых популярных повестей автора — книге «Тень каравеллы».
«Крапивин влиял очень сильно на умы детей, учил их быть честными, справедливыми, отстаивать свое мнение, — говорит Наталья Козловская. — Большая часть его читателей — среди сегодняшних 40−50-летних, но и сейчас его книги входят во внеклассное чтение на лето для современных школьников».
В 2019 году, празднуя 50-летний юбилей, российская государственная детская библиотека, называющаяся себя крупнейшим в мире книжным собранием литературы для юношества, включила произведения Владислава Крапивина (командора «Каравеллы» — такое звание, по решению детей, носит создатель романтического мира приключений) в фонд современной классики «Золотая полка».
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