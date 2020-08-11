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17:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему Черногория открыла границы, но рейсов из России туда нет?

Предварительная дата первых рейсов — 16 августа.

Источник: РИА "Новости"

Черногория открыла границу для туристов из Азербайджана, Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Косово, Израиля и Сингапура, а с 7 августа — и для россиян. Обязательного карантина для приезжающих в Черногорию нет.

Справки об отсутствии COVID-19 приветствуются, но российские не признаются. На месте придется тесты снова сдавать.
Алексей Волков
вице-президент, исполнительный директор ОСИГ
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Черногория открыла свои границы для россиян

«Пока прямые рейсы в Черногорию не летают. Планировалось их открытие с 16 августа, но, возможно, дату перенесут. Так, “Аэрофлот” отменил все рейсы в эту страну на август. В Черногорию можно добраться и другими путями, в том числе самолетом с пересадкой через Стамбул. Данный рейс стоит около 30 тысяч рублей туда и обратно на одного человека. Сейчас Стамбул стал ключевым транзитным хабом для всего мира, и стоимость перелетов стала выше. Пока поток таким образом не формируется. Открытие прямых рейсов в Черногорию ожидается в сентябре. Про запуск чартерных перевозок пока еще ничего не известно. Туроператоры и турагентства пока не формируют туристические продукты и ждут официального запуска международного авиасообщения. Непонятно, когда люди смогут полететь и сколько будут стоить путевки», — рассказывает вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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Исполнительный директор Альянса туристических агентства (АТА) Наталия Осипова также сообщила, что туры пока члены их объединения не продают, даже на осень.

«Все ждут официального решения оперативного штаба о возобновлении авиаперелетов с Черногорией», — подтвердила она.

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По данным сайта Ассоциации туроператоров России, национальный авиаперевозчик Черногории Montenegro Airlines готов возобновить рейсы в Россию.

«Полеты на маршруте Москва — Тиват стоят в расписании перевозчика уже с 16 августа. Тарифы начинаются от 112 евро в одну сторону. В расписании “Аэрофлота” рейсы в Тиват доступны только с 16 сентября. Стоимость перелета стартует от 8945 рублей в одну сторону», — говорится на сайте АТОР.

Кроме того, перелеты из Москвы в Подгорицу и Тиват предлагают WizzAir, S7, Turkish Airlines, Air France, Pegasus Airlines, Air Baltic, «Победа», Ural Airlines и KLM.

«Средняя минимальная стоимость авиабилета в Черногорию (туда-обратно) на одного человека в августе составляет 7300 рублей в Тиват и 14000 — в Подгорицу. В сентябре стоимость перелёта в Подгорицу падает до 8700 рублей, а в Тиват — до 6900 рублей. Наиболее выгодно слетать в Черногорию в октябре: от 8700 можно найти авиабилет в Подгорицу, от 6850 рублей — в Тиват», — пояснила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий Елена Шелехова.

По сравнению с прошлым летом цена на проживание изменилась только в связи с колебанием курса европейской валюты.
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«Недельное размещение на одного человека в Черногории оценивается от 15 до 67 тысяч рублей в зависимости от категории отеля. Пока не открыта полетная программа из российских аэропортов, нашим соотечественникам придется планировать маршрут с пересадкой в Минске. Это может быть и авиарейс, но, как правило, выбирается железнодорожный транспорт. Итоговая стоимость подобного тура будет включать в себя затраты на трансфер, транзитное размещение (в случае нестыковки рейсов), питание, проживание в отеле и в среднем составит от 65 тысяч рублей на одного человека при недельном размещении», — считает эксперт по туризму и президент Ассоциация по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер Анна Виноградова.

По информации онлайн-сервиса для организации путешествий, средняя минимальная стоимость за одну ночь проживания в Будве составляет в августе и сентябре — 1550 рублей, в октябре — 1350, в Подгорице в августе — 1500, сентябре — 1250, октябре — 1400 рублей, а в Тивате — в августе — 2400, сентябре — 2200, октябре — 1450 рублей.

«Выгоднее всего остановиться в отелях Черногории можно в октябре: стоимость одной ночи составляет минимум 1200 рублей. В августе придётся заплатить в среднем 1900 рублей, в сентябре — 1800 рублей», — сообщила Елена Шелехова.

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