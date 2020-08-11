Объявлено о регистрации российской вакцины от коронавируса

Производители говорят о готовности выпускать 1,5 млн вакцин в год; стоимость дозы может составить около 500 руб. При этом в Минздраве ранее говорили, что прививка будет бесплатной.
О регистрации первой российской вакцины против COVID-19 Владимир Путин объявил на совещании с членами правительства. «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — пояснил президент, заверив, что разработка эффективна и формирует устойчивый иммунитет. Одна из дочерей Владимира Путина, по его словам, уже сделала прививку.
«По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Ранее в Минздраве заявляли, что массовая вакцинация населения начнется с октября 2020 года. Как следует из регистрационного удостоверения, вакцина под названием «Спутник V» поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Владимир Путин уточнил, что вакцинация будет добровольной. Мурашко дал понять, что сначала прививки будут «предложены» медицинским работникам и учителям.
Производство вакцины будет осуществляться на мощностях завода в Зеленограде «Биннофарм», входящего в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, заявили в корпорации. На «Биннофарме» планируется наладить производство около 1,5 млн доз вакцины в год. Впоследствии в АФК намерены оснастить завод дополнительным оборудованием, чтобы увеличить объем выпуска. В корпорации отмечают, что в первую очередь предполагается обеспечить защитой российских медиков, которые находятся в основной группе риска.
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что вложения «Биннофарма» в дооснащение производства необходимым оборудованием будет незначительным, и в условиях гарантируемого спроса на выпускаемую продукцию с легкостью окупятся. Ранее предполагалось, что помимо АФК выпуском вакцины будет также заниматься «Р-фарм» Алексея Репика. «Ъ» обратился в «Р-фарм» за комментарием, но ответа пока не получил.
Акции АФК «Система» на Московской бирже на новостях о вакцине к 16:15 росли на 9,55%, до 22,04 руб. за бумагу. Максимальный уровень в ходе торгов — 22,76 руб. за акцию. Старший аналитик «Атона» Виктор Дима говорит, что причиной роста бумаг «Системы» стал скорее информационный повод, а не фундаментальное изменение в показателях бизнеса компании. Акции корпорации в последние несколько лет торгуются с существенным холдинговым дисконтом к оценке, потому любые положительные новости позитивно сказываются на котировках, добавляет он.
«Спутник V», или
В случае с
Параллельно свою разработку готовит государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в партнерстве с Biocad (на 30% принадлежит «Фармстандарту» Виктора Харитонина). Но процесс работы над ней отстает — в конце июля только были начаты клинические испытания.
Большинство нацелено на выработку антител к
В конце июля в концерне Pfizer объявили, что его совместная с BioNTech вакцина будет стоить около $20 за дозу. Американская Moderna оценивала свою разработку в примерно $30 за дозу. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что стоимость российской вакцины против коронавируса будет немногим выше цены вакцины от гриппа и составит около 500 руб. за дозу.
Самой перспективной специалисты ВОЗ считают оксфордскую вакцину. 20 июля в медицинском журнале Lancet были опубликованы результаты ее испытаний на 1077 добровольцах, которые показали: вакцина обеспечивает двойную защиту от коронавируса, формируя и антитела, и клеточный иммунитет, которые будут усилены ревакцинацией.
В частности, представитель ВОЗ Кристиан Ландмайер заявлял, что не видел официальных данных по испытаниям вакцины из РФ, «а это важно».
Накануне заявления Владимира Путина Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ; в нее входят 25 фармкомпаний, например AstraZeneca и Bayer) призвала отложить регистрацию российской вакцины против коронавируса. Организация направила в Минздрав письмо, сообщив, что в ее клинических испытаниях участвовало менее 100 человек, тогда как обычно в ходе третьей стадии тестирования подобных препаратов участвуют несколько тысяч добровольцев.
«Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины от COVID-19 считаем своего рода пережитком так называемой героической парадигмы, характерной для времен пионеров вакцинации, тогда как современная медицина придерживается стандартов, снижающих риски для людей», — пояснялось в письме.
Впрочем, замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко сочла, что у авторов обращения не было достаточно информации о препарате: «Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было… Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы».
«Вакцина должна быть исследована на большом числе людей, — рассказал “Ъ”
«Так быстро медицинские средства выпускать нельзя — они по определению не успеют пройти всех необходимых проверок, — поддерживает биолог Ирина Якутенко.— Проведем для всего мира большой эксперимент на людях».
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский говорит, что регистрация вакцины имеет для России «важное политическое значение». Он также отмечает: пока нет опубликованных результатов научных и клинических исследований, «судить о ее возможностях можно лишь в самом общем плане».
«При эпидемической ситуации необходима ускоренная регистрация препаратов, и такие примеры бывали неоднократно. Подобная регистрация упрощает затем переход к процессу промышленного производства. Если делать это без предварительной регистрации, то по окончании испытаний бюрократия займет еще длительное время», — рассуждает он.
«Весьма вероятно, что массовой вакцинации просто не потребуется, учитывая, что по состоянию на сегодняшний день одна четвертая населения России уже имеет антитела к коронавирусу, при этом в некоторых регионах число переболевших составляет 30%, — заметил Вознесенский.— Таким образом, вполне возможен такой сценарий, когда продолжающееся развитие естественного иммунитета сделает массовую вакцинацию излишней».
Александр Воронов, Мария Котова, Сергей Строкань, Елена Туева, Валерия Мишина