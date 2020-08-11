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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец купил на аукционе витражи, которые 80 лет считались пропавшими

Но теперь он не знает, что с ними делать.

Резчик по дереву из британского графства Бакингемшир Колин Мантрипп несколько месяцев назад купил на аукционе витражное стекло, которое собирался использовать в своей работе. За покупку он отдал 390 долларов и был очень рад такой цене. Однако, когда он пришел на склад забирать витраж, то его ждал сюрприз.

Мужчине вручили гигантскую коробку весом 270 килограммов и длиной один метр. Приехав домой, Колин обнаружил, что вместо одного стекла купил сразу несколько. Он потратил несколько месяцев на восстановление витражей, а затем решил узнать их историю, пишет Good News Network.

Оказалось, что британец купил не обычные стекла, а раритетные витражи 1850-х годов, которые почти 80 лет считались бесследно пропавшими.

Эти окна когда-то украшали собор Святой Марии Шеффилде, но во время Второй мировой войны, монахи, чтобы спасти стекла, вынули их из рам и спрятали в храме. И не зря. Во время бомбардировок здание церкви было разрушено. Его восстановили лишь в 1960-х годах, но тогда старых витражей не нашли, а потому заменили их на новые.

Узнав эту историю, Мантрипп связался с настоятелем храма и предложил бесплатно отдать найденные витражи, но тот отказался. Священнослужитель отметил, что очень рад, что окна наконец-то нашлись, но поскольку теперь в храме уже стоят новые, старые им не нужны. Новый владелец стекол тоже рад такому повороту: в работе он их использовать уже не хочет, но гордится тем, что у него в собственности есть такая уникальная вещь.

Екатерина Гура

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