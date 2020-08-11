В США заявили, что не стремились первыми разработать вакцину от коронавируса

18:04 (мск), источник: ТАСС
«Цель не в том, чтобы первыми получить вакцину», — ответил он на просьбу ведущей прокомментировать регистрацию Минздравом РФ первой в мире вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. «Наша цель — в том, чтобы вакцина была безопасной и эффективной для американцев и людей по всему миру», — подчеркнул Азар.
Ранее старший советник президента США Келлиэнн Конуэй выступила с утверждением, что Соединенные Штаты придерживаются «намного более строгих» стандартов в разработке вакцин, чем Россия. «Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так», — утверждала она.
Президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке
В конце июля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США заявил, что Соединенные Штаты не будут зависеть от других стран в плане вакцинации населения от нового коронавируса. При этом он фактически попытался поставить под сомнение достижения своих российских и китайских коллег.