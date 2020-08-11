Interesting: https://t.co/ESuHrhyOZD— Jimmy BLACKLIVESMATTER Palmiotti (@jpalmiotti) August 11, 2020
18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые признали действенность нарисованных на коровах глаз
Это простой способ защитить скот от хищников.
Нарисованные на боках крупного рогатого скота глаза защищают его от нападений хищников, доказали исследователи из Университета Нового Южного Уэльса.
В течение четырех лет они изучали в Ботсване гуманные способы защиты стад от диких животных, говорится в статье, опубликованной в The Conversation. Среди зоологов существует мнение, что львы, леопарды, пятнистые гиены и другие животные нападают на коров из засады, пользуясь эффектом неожиданности. Если потенциальная добыча видит хищника, он, скорее всего, откажется от нападения.
Решив проверить, насколько справедливо это наблюдение, ученые в сотрудничестве с Botswana Predator Conservation и местными пастухами периодически маркировали рисунками коров из 14 стад.
В исследовании было задействовано 2061 животное. Одним коровам рисовали глаза, другим — крестик, имитируя защитные рисунки на бабочках и других насекомых. Третьих оставили без рисунков.
За 4 года исследования ни одна из 683 разрисованных глазами коров не стала жертвой хищника. Из 543 коров, разрисованных крестиками, погибли четыре. Среди 835 коров, оставленных без рисунков, погибло 15 голов.
Исследователи призвали фермеров использовать открытие на практике, что поможет не только сохранить крупный рогатый скот, но и избежать отстрела диких животных.
Анна Лысенко