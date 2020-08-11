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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял рекордный 4-метровый прыжок большой белой акулы

Уникальные кадры попали на фото и видео.

Эксперту по акулам Крису Фаллоусу во время съемок программы Air Jaws для телеканала Discovery удалось запечатлеть редкий и завораживающий прыжок большой белой акулы. Вцепившись зубами в добычу, хищница выпрыгнула из воды на рекордные 4,5 метра.

Фотография прыжка была опубликована в соцсетях 10 августа, а видео попало в юбилейный выпуск программы об акулах Air Jaws, пишет Lad Bible.

Сообщается, что «летающую» акулу Фаллоус сфотографировал в прибрежных водах южноафриканского острова Сил. Крис отметил, что за все годы работы с акулами он ни разу не видел таких высоких прыжков.

Екатерина Гура

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